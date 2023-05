Definición del mercado global de fitomejoramiento y plantas CRISPR

El fitomejoramiento es una técnica utilizada por los productores para desarrollar o mejorar las variedades de cultivos y aumentar los rendimientos mediante la manipulación del genoma de la planta con la ayuda de invernaderos o herramientas moleculares para obtener los genes o rasgos deseados. Las técnicas de fitomejoramiento utilizan nucleasas dirigidas al sitio para convertir o dirigir el ADN al ADN deseado con extrema perfección. CRISPR es una tecnología utilizada en el mejoramiento de plantas, que utiliza el gen CRISPR-Cas derivado de procariotas para alterar el genoma de la planta y producir germoplasma con características superiores y beneficiosas. Los cultivos producidos por fitomejoramiento o tecnología CRISPR tienen características tales como alto rendimiento, mejor calidad que los cultivos tradicionales, resistencia a enfermedades, tolerancia a herbicidas y tolerancia climática. Además, los métodos de fitomejoramiento se utilizan para crear cultivos que ofrecen una variedad de beneficios, como mayores rendimientos, resistencia a enfermedades de mejor calidad y más. El fitomejoramiento y la tecnología CRISPR también son las mejores opciones para la producción sostenible de cultivos.

Data Bridge Market Research analiza que se espera que el mercado mundial de fitomejoramiento y plantas CRISPR alcance un valor de USD 40.664,17 millones para 2029, creciendo a una CAGR del 17,0 % durante el período de pronóstico. Este informe de mercado también cubre análisis de precios, análisis de patentes y avances tecnológicos en profundidad.

Análisis e información del mercado de fitomejoramiento y plantas CRISPR

El fitomejoramiento y las plantas CRISPR son importantes para crear nuevas plantas de cultivo que tengan mejor germoplasma y ofrezcan rasgos superiores, como mayores rendimientos, cultivos de mejor calidad, resistencia a enfermedades y más. El fitomejoramiento y las plantas CRISPR son importantes para que los agricultores de América Latina produzcan cultivos de alto rendimiento para satisfacer la creciente demanda de la población. Además, el fitomejoramiento y las plantas CRISPR son los principales factores que impulsan el mercado debido a la creciente demanda de la creciente población en América Latina. Por lo tanto, muchas empresas están ampliando sus instalaciones de fabricación para satisfacer la gran demanda de nuevas variedades de productos entre los agricultores latinoamericanos.

Los factores que impulsan el crecimiento del mercado son la creciente conciencia de los beneficios del fitomejoramiento y las plantas CRISPR en el sector agrícola y la alta tasa de adopción de cultivos de plantas en la región de América Latina. El fitomejoramiento y la creciente concienciación sobre la presencia de toxinas indeseables presentes en los cultivos de fitomejoramiento que inhiben el crecimiento de las plantas CRISPR son potencialmente dañinos para la salud humana.

Panorama competitivo y análisis global de participación en el mercado de fitomejoramiento y plantas CRISPR

El panorama competitivo del mercado global de Fitomejoramiento y plantas CRISPR proporciona detalles por competidor. Los detalles incluidos incluyen descripción general de la empresa, finanzas de la empresa, ingresos generados, potencial de mercado, inversiones en I + D, nuevas iniciativas de mercado, sitios e instalaciones de producción, fortalezas y debilidades de la empresa, lanzamientos de productos, canal de prueba de productos, aprobaciones de productos, patentes, amplitud y respiración del producto, aplicación Dominio, curva de línea de vida de tecnología. Los puntos de datos anteriores proporcionados se relacionan únicamente con el enfoque de la compañía en el mercado mundial de plantas CRISPR y fitomejoramiento.

Los principales actores que operan en el mercado global de fitomejoramiento y plantas CRISPR incluyen BAYER AG, Syngenta Crop Protection AG, Corteva, BASF SE, Limagrain, DLF, Bioceres Crop Solutions, KWS SAAT SE & Co. KGaA, Stine Seed Company. (una subsidiaria de Stine Seed Farm, Inc.), RAGT, InVivo, por pares, TMG Tropical Improvement & Genetics SA, SAKATA SEED CORPORATION, DONMARIO, UPL, Benson Hill Inc., Yield10 Bioscience, Inc., Tropic.

Post-COVID-19 Impact on Global Plant Breeding and CRISPR Plants Market

La pandemia de COVID-19 ha tenido poco impacto en el mercado de fitomejoramiento y plantas CRISPR, principalmente debido a las limitaciones de transporte. El brote de corona no tiene impacto, ya que el gobierno ha eximido todo tipo de actividades agrícolas de los efectos de los bloqueos o suspensiones. De hecho, las empresas agroquímicas obtuvieron ganancias de dos dígitos en comparación con el año pasado como consecuencia del almacenamiento de los agricultores. La creciente conciencia entre los agricultores sobre los beneficios del fitomejoramiento ha llevado al apoyo del gobierno. Los gobiernos de los países en desarrollo mantienen varios bancos de semillas a nivel nacional y de aldea para evitar el deterioro de las semillas mediante el almacenamiento de semillas debidamente tratadas con productos químicos para el tratamiento de semillas.

desarrollo reciente

En agosto de 2022, Bayer amplió su inversión existente para adquirir una participación mayoritaria en CoverCress Inc., un productor de semillas oleaginosas sostenibles con bajas emisiones de carbono. Esta inversión cumple con el compromiso de Bayer con la sostenibilidad y puede ayudar a reducir las emisiones de carbono agrícolas y reducir la dependencia de los fertilizantes nitrogenados al aprovechar la experiencia del inversor Bunge. Chevron/agricultores para aprovechar la inversión existente de Bayer en CoverCress Inc. para obtener nuevas fuentes de ingresos a través de la comercialización potencial de semillas oleaginosas como combustibles renovables y alimentos para animales que brindan beneficios al ecosistema a través de cultivos de cobertura. Esto ha ayudado a la compañía a expandir su negocio.

Cobertura del mercado global de fitomejoramiento y plantas CRISPR

El mercado global de fitomejoramiento y plantas CRISPR está segmentado en tipos, características y aplicaciones. El crecimiento entre segmentos ayuda a analizar los bolsillos de nicho para el crecimiento y las estrategias para acceder al mercado, y determinar la diferencia entre las aplicaciones principales y los mercados objetivo.

Mercado mundial de fitomejoramiento y plantas CRISPR, por tipo

cría tradicional

métodos biotecnológicos

Ingeniería genética

Según el tipo, el mercado global de fitomejoramiento y plantas CRISPR está segmentado en mejoramiento convencional, métodos biotecnológicos e ingeniería genética.

Mercado mundial de fitomejoramiento y plantas CRISPR, por característica

tolerancia a herbicidas

mejora del rendimiento

resistencia a enfermedades

tolerancia a la temperatura

mejora de la granularidad

tolerancia al estrés

resistencia a la sequía

etc.

Según el rasgo, el mercado de plantas CRISPR y fitomejoramiento se segmenta en tolerancia a herbicidas, resistencia a enfermedades, mejora del rendimiento, tolerancia a la temperatura, mejora del tamaño de las partículas, tolerancia al estrés, tolerancia a la sequía y otros.

Mercado mundial de fitomejoramiento y plantas CRISPR, por aplicación

cereales y granos

Semillas oleaginosas y legumbres

frutas y vegetales

cultivo comercial

césped y ornamentales

Hierbas y microvegetales

cultivos medicinales

Otros tipos de cultivos

En función de la aplicación, el mercado de fitomejoramiento y plantas CRISPR está segmentado en cereales y cereales, semillas oleaginosas y legumbres, frutas y verduras, cultivos comerciales, césped y plantas ornamentales, hierbas y microvegetales, cultivos medicinales y otros.

Análisis/percepciones regionales del mercado global de fitomejoramiento y plantas CRISPR

Analiza el mercado global de Fitomejoramiento y plantas CRISPR y proporciona información del tamaño del mercado sobre tipos, características y aplicaciones.

Los países cubiertos en este informe de mercado son Estados Unidos, Canadá, México, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, Rusia, Turquía, Bélgica, Países Bajos, Suiza, Dinamarca, Polonia, Suecia y Resto de Europa, China, Japón, India . , Corea del Sur, Singapur, Tailandia, Malasia, Australia, Filipinas, Indonesia, Vietnam y el resto de Asia Pacífico, Sudáfrica, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Qatar, Kuwait y otros Medio Oriente y África, Brasil, Argentina y el resto de América del Sur.

En 2022, América del Norte mantiene el liderazgo debido a la presencia de actores clave del mercado en el mercado de consumo más grande con un alto PIB. Se espera que Estados Unidos crezca debido a los avances tecnológicos en el sector agrícola.

Tabla de contenido:

Introducción al mercado de fitomejoramiento y plantas CRISPR

Metodología de investigación

resumen

Variables de mercado, tendencias y alcance

Descripción general del mercado de fitomejoramiento y plantas CRISPR

herramientas de análisis de mercado

Segmentación del mercado de fitomejoramiento y plantas CRISPR

Fitomejoramiento y análisis y predicción de plantas CRISPR

Perfil de la empresa

Impacto de COVID-19

Inteligencia Competitiva y Matriz Competitiva

Análisis de grandes acuerdos y alianzas estratégicas

Estudios de casos relacionados y actualizaciones de noticias más recientes

