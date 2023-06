La hierba de San Juan, también conocida por su nombre botánico hypericum perforatum, es una planta con flores que se cultiva comercialmente en partes de Europa, América del Norte, América Latina, África del Norte y Asia Occidental. La hierba de San Juan se ha utilizado tradicionalmente por sus propiedades medicinales, ya que promueve el equilibrio emocional saludable, la cicatrización de heridas, el dolor muscular y el estado de ánimo positivo. Aparte de los usos tradicionales, ST. Los extractos de HIERBA DE SAN JUAN son efectivos en el tratamiento de la depresión leve a moderada, ya que muchos estudios clínicos han demostrado que la eficacia antidepresiva del extracto es mejor que el placebo y equivalente al antidepresivo estándar. En algunos países de Europa, ST. La HIERBA DE SAN JUAN se utiliza como antidepresivo recetado y en Alemania es el principal antidepresivo recetado. Los extractos de St.

Mercado de extracto de hierba de San Juan: Dinámica

Según la OMS, se espera que la depresión se convierta en la segunda causa principal de la carga mundial de morbilidad en un futuro próximo. En la actualidad, los trastornos depresivos se encuentran entre las diez causas principales de la carga de enfermedades a nivel mundial y los medicamentos recetados para los trastornos depresivos contienen sustancias químicas sintéticas que tienen efectos secundarios adversos, todos estos factores están contribuyendo al cambio de los antidepresivos convencionales hacia los basados ​​en extracto de hierba de San Juan. medicamento que está impulsando el crecimiento del mercado de extracto de hierba de San Juan a nivel mundial.

Además, la hierba de San Juan también se puede utilizar para el dolor muscular, la curación de heridas. Sin embargo, los productos a base de extracto de hierba de San Juan están asociados con efectos secundarios como reacción en la piel, dolor abdominal, fatiga y sequedad de boca. La interacción farmacológica también es un problema importante con los productos a base de extracto de hierba de San Juan, ya que las enzimas de la hierba de San Juan reaccionan con los otros medicamentos y causan efectos adversos.

Mercado de extracto de hierba de San Juan: segmentación

Sobre la base de la forma Líquido

Polvo Sobre la base de la naturaleza Convencional

Orgánico Sobre la base de la aplicación Productos cosméticos

Farmacéutico

Comida y bebidas Sobre la base del usuario final Industrial

Minorista hipermercado/supermercado Tiendas de conveniencia Tiendas especializadas Tiendas de comestibles Venta minorista en línea



Mercado de extracto de hierba de San Juan: perspectiva regional

Se espera que Europa domine el mercado en términos de participación de valor durante el período de pronóstico, seguido por América del Norte, debido a la publicidad agresiva y la cobertura de los medios sobre la investigación clínica de los productos basados ​​en el extracto de hierba de San Juan y la presencia de favorables condiciones climáticas y usos tradicionales.

En América del Norte, se espera que EE. UU. represente un mercado importante en términos de participación de valor durante el período de pronóstico, seguido por Canadá. Debido al considerable aumento en la conciencia internacional sobre los productos a base de extracto de hierba de San Juan, las regiones APAC y MEA tienen un potencial moderado y se espera que representen un crecimiento sustancial. En Asia-Pacífico, se espera que China represente un mercado importante en términos de participación de valor durante el período de pronóstico.

Mercado de extracto de hierba de San Juan: jugadores clave

Algunos de los actores clave del mercado de extracto de hierba de San Juan son Amax NutraSource, Inc, Bio-Botanica Inc., FLAVEX Naturextrakte GmbH, Natural Products, Inc, Qingdao Dacon Trading Co., Ltd., Sigma-Aldrich Co. LLC, Maypro Industries, Inc., Prod’Hyg SA, Carrubba Inc, Bristol Botanicals Ltd, Bio-Botanica Inc. y otros.

