Se prevé que el mercado mundial de petróleo de esquisto crezca a una CAGR considerable del 7,5% durante el período de pronóstico. Las crecientes inversiones de los sectores público y privado que se centran en establecer las huellas en el mercado del petróleo de esquisto junto con el crecimiento de la demanda de combustible y electricidad respaldan el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en mayo de 2023, Saudi Aramco otorgó $ 10 mil millones a su proyecto Jafurah. Con esta inversión, el campo de gas de Jafurah colocará al Reino en el tercer lugar del mundo en producción de gas natural para 2030. Se prevé que tales desarrollos impulsen el mercado mundial de petróleo de esquisto bituminoso.

Además, los actores del mercado como Chevron Corp., Royal Dutch Shell plc, Marathon Oil Corp., Occidental Petroleum Corp. y Exxon Mobil Corp., entre otros, están adoptando diversas estrategias, como asociación, colaboración, financiación e inversión para aumentar su presencia en el mercado mundial Por ejemplo, en marzo de 2023, YPF anunció sus planes de gastar $2300 millones en bloques de esquisto para 2023. La cifra representa un aumento del 20 % sobre los $4200 millones de gastos de capital de 2022.

Para solicitar una muestra de nuestro informe sobre el mercado de esquisto bituminoso : https://www.omrglobal.com/request-sample/oil-shale-market

Cobertura de mercado

El número de mercado disponible para – 2022-2030

Año base- 2022

Período de pronóstico- 2023-2030

Segmento cubierto-

por producto

Por aplicaciones

Regiones cubiertas-

América del norte

Europa

Asia-Pacífico

Resto del mundo Competitive Landscape- including Chevron Corp., Royal Dutch Shell plc, Marathon Oil Corp., Occidental Petroleum Corp., and Exxon Mobil Corp. among others



Oil Shale Market Report Segment

By Product

Shale Gasoline

Shale Petroleum

Shale Kerosene

Other

By Applications

Fuel

Electricity

Cement & Chemicals

A full Report of Oil Shale Market is Available @ https://www.omrglobal.com/industry-reports/oil-shale-market

Oil Shale Market Report Segment by Region

North America

United States

Canada

Europe

UK

Germany

Spain

France

Italy

Rest of Europe

Asia-Pacific

India

China

Japan

South Korea

Rest of APAC

Rest of the World

Latin America

Middle East and Africa

Company Profiles

Anadarko Petroleum Corp.

Chevron Corp.

ConocoPhillips Company

Continental Resources, Inc.

EOG Resources, Inc.

ExxonMobil Corp.

Halliburton Company

Hess Corp.

Murphy Oil Corp.

Schlumberger Ltd.

The Eagle Ford Group

Whiting Petroleum Corp.

Reasons to buy from us –

We cover more than 15 major industries, further segmented into more than 90 sectors. More than 120 countries are for analysis. Over 100+ paid data sources mined for investigation. Our expert research analysts answer all your questions before and after purchasing your report.

For More Customized Data, Request for Report Customization @ https://www.omrglobal.com/report-customization/oil-shale-market

About Orion Market Research

Orion Market Research (OMR) is a market research and consulting company known for its crisp and concise reports. The company is equipped with an experienced team of analysts and consultants. OMR offers quality syndicated research reports, customized research reports, consulting and other research-based services. The company also offer Digital Marketing services through its subsidiary OMR Digital and Software development and Consulting Services through another subsidiary Encanto Technologies.

Busque más informes:

https://www.openpr.com/news/3084870/chip-on-board-cob-light-emitting-diode-led-market

https://www.openpr.com/news/3084860/ Defense-logistics-market-provides-information-on-historical

https://www.openpr.com/news/3084852/scanning-tunneling-microscopes-market-analysis-size-current

Contacto con los medios:

Nombre de la empresa: Investigación de mercado de Orion

Persona de contacto: Sr. Anurag Tiwari

Correo electrónico: [email protected]

Número de contacto: +91 7803040404