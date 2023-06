El mercado de mangueras hidráulicas del Reino UnidoSe estima que crecerá significativamente durante el período de pronóstico. El mercado está impulsado principalmente por la creciente aplicación de mangueras hidráulicas en diversas industrias, como la construcción, la fabricación y otras. El mercado de las mangueras hidráulicas está indirectamente relacionado con la industria de la construcción y la construcción y el país tiene una industria de la construcción bien desarrollada. Según el informe del Parlamento del Reino Unido publicado en diciembre de 2019, la industria de la construcción aportó alrededor de $ 155 mil millones al país en 2018. En el segundo trimestre de 2019, había alrededor de 2,4 millones de puestos de trabajo en la industria de la construcción en el país, que es alrededor del 6,6 % de la trabajos totales. Los puestos de trabajo son los más altos desde 2007 en el país. Los nuevos pedidos para la construcción en el Reino Unido rondan los 82.000 millones de dólares en 2018. El sector de la vivienda (35,0%) en el Reino Unido representa el porcentaje máximo del país en 2018,

El mercado británico de mangueras hidráulicas está segmentado según el tipo de producto y la industria. Según el tipo de producto, el mercado se clasifica en articulado, reforzado, enrollado y otros. Se proyecta que el segmento reforzado tenga una participación considerable debido a la creciente aplicación en diversas industrias como la construcción y la minería. Según la industria, el mercado de mangueras hidráulicas del Reino Unido se segmenta aún más en agricultura, construcción y minería, fabricación y otros. Se estima que el segmento agrícola tendrá un crecimiento considerable en el mercado debido al avance significativo en el proceso agrícola en todo el mundo.

Segmentación del mercado de equipos hidráulicos del Reino Unido

Por tipo

Hidráulica Móvil

Hidráulica Industrial

por producto

Motores y Bombas

Válvulas

Cilindros

Otros

Por industria de usuario final

Construcción y Minería

Agricultura

Petróleo y gas

Automotor

Aeroespacial y Defensa

Otros

Perfiles de la empresa

Balneario ALFAGOMMA

Continental AG

Eaton Corporación plc

Gates Industrial Corporation plc

Hosetech Ltd.

Hansa Flex AG

Grupo Hidráulico Manuli

Parker-Hannifin Corp.

Salem-Republic Rubber Co.

Grupo Semperit

Transfer Oil SpA

