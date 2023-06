Mercado de equipos hidráulicos de Alemania se estima que crecerá a una CAGR de 4.5% durante el período de pronóstico. Según la Asociación Alemana de la Industria Automotriz (VDA), las exportaciones de automóviles de pasajeros reportadas en el país fueron 338,440 en noviembre de 2020, lo que aumentó del 11% en comparación con noviembre de 2019. En diciembre de 2020, la producción de automóviles de pasajeros reportada fue 280,800 , un aumento del 1% en comparación con diciembre de 2019. Hay una presencia significativa de las principales compañías automotrices como Volkswagen Group y Audi AG en el país. Esto, a su vez, está dando como resultado una gran base de producción de automóviles en la región que está impulsando la demanda de equipos hidráulicos que sean adecuados para su aplicación en sistemas de suspensión, frenado y dirección asistida. Los automóviles necesitan bombas hidráulicas, frenos hidráulicos y motores hidráulicos para lograr su rango completo de funcionalidad. Uno de los usos esenciales de la hidráulica en los vehículos de motor son los sistemas de frenado avanzados. Los frenos operados hidráulicamente son altamente sensibles y se implementan más rápido que los frenos eléctricos. Además, se requiere una cantidad considerable de equipos hidráulicos durante la producción de automóviles para mover piezas pesadas de un lugar a otro.

Para solicitar una muestra de nuestro informe sobre el mercado de equipos hidráulicos de Alemania: https://www.omrglobal.com/request-sample/germany-hydraulic-equipment-market

Alcance del mercado de equipos hidráulicos de Alemania

Cobertura de mercado

Número de mercado disponible para 2021-2030

Año base- 2023

Período de pronóstico- 2023-2030

Segmento cubierto: por tipo, producto e industria del usuario final

Panorama competitivo: Bosch Rexroth AG, Danfoss A/S, Kawasaki Heavy Industries, Ltd. y Bucher Hydraulics GmbH

Un informe completo del mercado de equipos hidráulicos de Alemania está disponible en: https://www.omrglobal.com/industry-reports/germany-hydraulic-equipment-market

Segmentación del mercado de equipos hidráulicos de Alemania

Por tipo

Hidráulica móvil

Hidráulica Industrial

por producto

Motores y Bombas

Válvulas

Cilindros

Otros

Por industria de usuario final

Construcción y Minería

Agricultura

Petróleo y gas

Automotor

Aeroespacial y Defensa

Otros

Perfiles de la empresa

Bosch Rexroth AG

Bucher Hidráulica GmbH

Industrias Daikin, Ltd.

Danfoss A/S

Gestión HYDAC GmbH

Linde Hidráulica GmbH & Co. KG

Parker-Hannifin Corp.

Hidráulica de Poclain SA

Rheintacho Messtechnik GmbH

Weber Hidráulica GmbH

Razones para comprar con nosotros –

Cubrimos más de 15 industrias principales, segmentadas en más de 90 sectores. Más de 120 países son para el análisis. Más de 100 fuentes de datos pagadas extraídas para la investigación. Nuestros analistas de investigación expertos responden todas sus preguntas antes y después de comprar su informe.

Para obtener más datos personalizados, solicite la personalización del informe @ https://www.omrglobal.com/report-customization/germany-hydraulic-equipment-market

Acerca de la investigación de mercado de Orión

Orion Market Research (OMR) is a market research and consulting company known for its crisp and concise reports. The company is equipped with an experienced team of analysts and consultants. OMR offers quality syndicated research reports, customized research reports, consulting and other research-based services. The company also offers Digital Marketing services through its subsidiary OMR Digital and Software development and Consulting Services through another subsidiary Encanto Technologies.

Busque más informes:

https://www.openpr.com/news/3089789/galacto-oligosaccharides-market-to-witness-astonishing

https://www.openpr.com/news/3089810/medical-nonwoven-disposables- market-outlook-2029-presents

https://www.openpr.com/news/3089834/network-function-virtualization-nfv-market-analysis-size

Contacto con los medios:

Nombre de la empresa: Investigación de mercado de Orion

Persona de contacto: Sr. Anurag Tiwari

Correo electrónico: [email protected]

Número de contacto: +91 7803040404