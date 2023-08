By

Terminaciones Herramientas Equipo Mercado se prevé que crezca a una CAGR significativa durante el período de pronóstico. El crecimiento del mercado se atribuye principalmente al crecimiento de las actividades de perforación, exploración y producción debido a las necesidades energéticas cada vez mayores en todo el mundo. La creciente demanda de energía ha llevado a una creciente presión sobre las empresas de exploración y producción para extraer más hidrocarburos de los pozos existentes a través de técnicas avanzadas. Como resultado, es probable que esto fomente las actividades de exploración profunda a gran escala, particularmente en los países del Golfo, el Mar del Sur de China y el Mar del Norte. Se prevé además que aumente la demanda de equipos de herramientas de terminación durante el período de pronóstico. El rápido desarrollo de recursos alternativos es también uno de los factores clave que contribuyen al crecimiento del mercado. El aumento de la eficiencia en aguas profundas y aguas ultraprofundas junto con una mayor eficiencia de terminación ha dado como resultado capacidades de producción maximizadas por parte de los participantes del mercado. Esto ha llevado a una demanda del mercado de equipos de terminación de pozos a gran escala.

Se anticipa que el sector costa afuera será un mercado potencial en el mercado de equipos de herramientas de terminación ya que el costo de operación en las ubicaciones costa afuera se redujo sustancialmente en los últimos años. Esto ha impulsado a la industria a acelerar su gasto gradualmente, lo que probablemente impulsará el crecimiento del mercado en los próximos años. Dado que el gas de esquisto es comercialmente beneficioso para la región de América del Norte, las actividades de exploración y producción han aumentado a un ritmo acelerado en la región, impulsando así el mercado mundial de equipos de herramientas de terminación.

Cobertura de mercado

El número de mercado disponible para – 2022-2030

Año base- 2022

Período de pronóstico- 2023-2030

Segmento cubierto-

Por tipo

por aplicación

Regiones cubiertas-

América del norte

Europa

Asia-Pacífico

Resto del mundo

Panorama competitivo : Schlumberger Ltd., Halliburton Co. y Baker Hughes, Inc., entre otros.

Informe de mercado global de equipos de herramientas de terminación por segmento

Por tipo

Carcasas

Materiales y equipos de cementación

Pistolas Perforadoras

Embalaje de grava

bocas de pozo

por aplicación

En tierra

Costa afuera

Informe de mercado de equipos de herramientas de terminación por región

América del norte

Estados Unidos

Canada

Europa

Reino Unido

Alemania

España

Francia

Italia

El resto de Europa

Asia-Pacífico

India

Porcelana

Japón

Corea del Sur

Resto de APAC

Resto del mundo

América Latina

Oriente Medio y África

