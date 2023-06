El mercado de equipos de gimnasio doméstico inteligente de América del Norte se anticipa que crecerá con una CAGR considerable de 8.5% durante el período de pronóstico. Uno de los factores clave que contribuyen al crecimiento del mercado es el aumento de la obesidad entre las personas. Con el estilo de vida cambiante, los hábitos alimenticios y las horas de trabajo agitadas, la tasa de obesidad está aumentando significativamente en América del Norte. En tal escenario, el equipo de gimnasio doméstico inteligente está experimentando una gran adopción en toda la región. Además, el equipo de gimnasio inteligente también está habilitado con varias funciones avanzadas debido a la integración de IoT e inteligencia artificial. Por lo tanto, con la gran conciencia sobre el IoT y la inteligencia artificial, junto con la alta penetración de Internet, el mercado de equipos inteligentes para gimnasios en el hogar crecerá significativamente en América del Norte durante el período de pronóstico.

Además, la región tiene una fuerte presencia de varios jugadores tanto nacionales como globales. Estos jugadores están continuamente actualizando y ampliando su cartera de productos con soluciones nuevas e innovadoras. Por ejemplo, en septiembre de 2020, Peloton lanzó dos nuevos productos para su línea de productos de gimnasio inteligente para el hogar, Bike+ y Tread. La nueva bicicleta estática se une como la versión premium de la bicicleta estacionaria original de Peloton, mientras que la Tread es la nueva cinta para correr de nivel de entrada de la compañía. El Bike+ tiene un 23.8? Pantalla táctil giratoria con resolución HD e integración sin contacto con un solo toque.

Cobertura de mercado

El número de mercado disponible para – 2021-2030

Año base- 2022

Período de pronóstico- 2023-2030

Segmento cubierto-

Por tipo de producto

Por canal de distribución

Países cubiertos-

A NOSOTROS

Canada

Panorama competitivo: Garmin Ltd., Life Fitness, Peloton Interactive, Inc., Nautilus, Inc., Technogym SpA, BH Fitness, JAXJOX (Zinctex Inc.),

Segmento de informe de mercado de equipos de gimnasio en casa inteligente de América del Norte

Por tipo de producto

Cintas de correr

Máquinas de ciclismo

Máquinas de remo

Otros (entrenador físico virtual y pedales para caminar)

Por Canal de Distribución

En línea

Desconectado

Segmento de informe de mercado de equipos de gimnasio en casa inteligente de América del Norte

Estados Unidos

Canada

Perfiles de la empresa

BH Norteamérica Corp.

Productos curiosos Inc. (ESPEJO)

garmin ltd

Hykso Inc.

Icon Health & Fitness, Inc.

JAXJOX (Zinctex Inc.)

Life Fitness (Brunswick Corp.)

Nautilus, Inc.

Peloton Interactive, Inc.

Precor Inc.

Stealth Body Fitness, LLC

Tempo Interactive Inc.

Tonal Systems, Inc.

Xiaomi Corp.

