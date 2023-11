El mercado de equipos de fitness obtendrá un crecimiento abrumador de 17.580,99 millones de dólares para 2030, tamaño, participación, tendencias, oportunidades de crecimiento y perspectivas competitivas

Data Bridge Market Research ha publicado recientemente una investigación empresarial integral sobre el mercado de equipos de fitness que incluye datos históricos, tendencias actuales del mercado, entorno futuro del producto, estrategias de marketing, innovación tecnológica, tecnologías futuras, tendencias u oportunidades emergentes y el progreso técnico en la industria relacionada. El informe de investigación de mercado de Equipos de fitness brinda información crítica sobre el mercado y el panorama empresarial. Sugiere cómo perciben la empresa los clientes objetivo y los clientes a los que se desea llegar.

Data Bridge Market Research analiza que se espera que el mercado mundial de equipos de fitness alcance el valor de 17.580,99 millones de dólares estadounidenses para 2030, con una tasa compuesta anual del 7,0% durante el período previsto. Este informe de mercado también cubre en profundidad el análisis de precios, el análisis de patentes y los avances tecnológicos.

Los equipos de fitness se refieren básicamente a los equipos que generalmente se utilizan durante cualquier actividad física o relacionada con el fitness. Ayudan a mejorar la fuerza o mejorar la condición física. Generalmente, el equipo de fitness incluye diversos equipos como pesas libres, máquinas de remo, cintas de correr, máquinas de pesas, bicicletas estáticas, bronceadores elípticos y escaladores, entre otros.

El equipo de ejercicio es una máquina que resiste a una persona mientras realiza ejercicios físicos para aumentar la fuerza y ​​la resistencia, controlar el peso y mejorar la flexibilidad. Ayuda a realzar la personalidad y la apariencia. Se encuentran disponibles cintas de correr, máquinas elípticas, máquinas de pesas, pesas libres y otros equipos de ejercicio. Estos dispositivos han sido utilizados por centros de fitness, gimnasios, usuarios domésticos y oficinas corporativas. Según (VA.gov), los equipos cardiovasculares con programas preestablecidos se consideran comerciales. Utilice programas para personas con una amplia gama de habilidades aeróbicas.

El creciente deseo de salud y fitness impulsa ahora la industria de los equipos de ejercicio. El crecimiento del mercado de equipos de fitness está impulsado por factores clave como la creciente urbanización, la prevalencia de la obesidad y las enfermedades crónicas debido a estilos de vida poco saludables y los crecientes programas de bienestar corporativo y la demanda de diversas industrias.

Además, la creciente conciencia sobre las consecuencias del aumento de la obesidad, la creciente población geriátrica y la creciente demanda de cirugías mínimamente invasivas y no invasivas impulsan el crecimiento general del mercado. Por otro lado, se estima que los altos costos de instalación o configuración de equipos o dispositivos y la creciente demanda de reventa de equipos de ejercicio que ahorran costos restringirán el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

Algunos de los principales actores que operan en el mercado mundial de equipos de fitness son Nautilus, Inc., Life Fitness, Johnson Health Tech, TECHNOGYM SpA, TRUE, Impulse (QingDao) Health Tech CO., LTD, iFIT, Torque Fitness., Body-Solid. Inc., Core Health & Fitness, LLC., Precor Incorporated, Afton, Fitness World, Shanghai Define Health Tech CO LTD, REALLEADER FITNESS CO., LTD, Shandong Aoxinde Fitness Equipment Co., Ltd., BFT Fitness, Yanre Fitness, FITKING FITNESS y Fitline India, entre otros.

Alcance del mercado global de equipos de fitness

El mercado mundial de equipos de fitness está segmentado en tipo de producto, aplicación, género, tipo de comprador, uso, tipo, usuario final y canal de distribución. El crecimiento entre segmentos le ayuda a analizar nichos de crecimiento y estrategias para acercarse al mercado y determinar sus áreas de aplicación principales y la diferencia en sus mercados objetivo.

MERCADO MUNDIAL DE EQUIPOS DE FITNESS, POR TIPO DE PRODUCTO

Equipos de entrenamiento de fuerza

Equipos de entrenamiento cardiovascular

Analizadores de composición corporal

Equipo de monitoreo de condición física

Otros

Según el tipo de producto, el mercado mundial de equipos de fitness se segmenta en equipos de entrenamiento de fuerza, equipos de entrenamiento cardiovascular, analizadores de composición corporal, equipos de seguimiento del estado físico y otros.

MERCADO MUNDIAL DE EQUIPOS DE FITNESS, POR APLICACIÓN

Pérdida de peso

culturismo

Aptitud física

Aptitud mental

Otros

Según la aplicación, el mercado mundial de equipos de fitness se segmenta en pérdida de peso, culturismo, aptitud física, aptitud mental y otros.

MERCADO MUNDIAL DE EQUIPOS DE FITNESS, POR GÉNERO

Masculino

Femenino

Según el género, el mercado mundial de equipos de fitness está segmentado en hombres y mujeres.

MERCADO MUNDIAL DE EQUIPOS DE FITNESS, POR TIPO DE COMPRADOR

Individual

Institución

Otros

Según el tipo de comprador, el mercado mundial de equipos de fitness se segmenta en individuos, instituciones y otros.

MERCADO MUNDIAL DE EQUIPOS DE FITNESS, POR USO

Residencial

Comercial

Según el uso, el mercado mundial de equipos de fitness se segmenta en residencial y comercial.

MERCADO MUNDIAL DE EQUIPOS DE FITNESS, POR TIPO

Exterior

Interior

Según el tipo, el mercado mundial de equipos de fitness se segmenta en interiores y exteriores.

MERCADO MUNDIAL DE EQUIPOS DE FITNESS, POR USUARIO FINAL

Clubs de salud/gimnasios

Consumidores domésticos

Hoteles

Corporaciones

Hospitales y centros médicos

Instituciones públicas

Otros

Según el usuario final, el mercado mundial de equipos de fitness se segmenta en clubes de salud/gimnasios, consumidores domésticos, hoteles, empresas, hospitales y centros médicos, instituciones públicas y otros.

MERCADO MUNDIAL DE EQUIPOS DE FITNESS, POR CANAL DE DISTRIBUCIÓN

Tiendas minoristas

Tiendas especializadas y deportivas

Tiendas departamentales y de descuento

En línea

Otros

Tabla de contenidos: Mercado de equipos de fitness

1. Introducción

2 mercado

3 Resumen ejecutivo

4 Información premium

5 Descripción general del mercado

6 Mercado de equipos de fitness, por tipo de producto

7 Mercado de equipos de fitness, por modalidad

8 Mercado de equipos de fitness, por tipo

9 Mercado de equipos de fitness, por modo

10 Mercado de equipos de fitness, por usuario final

12 Mercado de equipos de fitness, por geografía

12 Mercado de equipos de fitness, panorama empresarial

13 Análisis FODA

14 perfiles de empresa

