La acuicultura es el cultivo de plantas acuáticas, animales acuáticos y otros organismos acuáticos. Es la reproducción, crianza y recolección de organismos en el medio acuático. Por lo tanto, equipo de acuicultura se refiere al equipo utilizado en el proceso de acuicultura. Durante el año, la industria de la acuicultura ha logrado una tasa de crecimiento importante y tiene un gran potencial de crecimiento. Como resultado, cada vez más jugadores ingresan al campo.

Data Bridge Market Research analiza que se espera que el mercado mundial de equipos de acuicultura alcance los USD 1.768.662,49 mil para 2029, creciendo a una CAGR del 4,1 % durante el período de pronóstico. Los equipos de purificación de agua representan el segmento tangible más grande en el mercado mundial de equipos de acuicultura. El informe global del mercado Equipo de acuicultura también cubre el análisis de precios, el análisis de patentes y los avances tecnológicos en profundidad.

Se espera que el creciente comercio de productos del mar y la creciente demanda de acuaponia impulsen la demanda del mercado mundial de equipos de acuicultura. Sin embargo, las preocupaciones sobre la seguridad alimentaria en la acuicultura y la propagación de enfermedades y parásitos mortales pueden limitar aún más el crecimiento del mercado.

El Informe de mercado clave Equipo de acuicultura es una fuente invaluable de información para que las empresas obtengan una visión telescópica de las tendencias actuales del mercado, las necesidades y preferencias de los consumidores, las condiciones del mercado, las oportunidades y el estado del mercado. El informe destaca la dinámica de mercado clave del sector e incluye datos históricos, tendencias actuales del mercado, medio ambiente, innovaciones tecnológicas, próximas tecnologías y avances tecnológicos en industrias relacionadas. Se ha puesto mucho esfuerzo en escribir este informe de análisis de mercado. Por lo tanto, el Informe de marketing de equipos de acuicultura proporciona un análisis completo de este estudio de la industria con respecto a varios aspectos.

Análisis competitivo de la participación en el mercado mundial de equipos de paisajismo y acuarios

El panorama competitivo del mercado global de Equipo de acuicultura proporciona detalles sobre los competidores. Los detalles incluidos incluyen descripción general de la empresa, finanzas de la empresa, ingresos generados, potencial de mercado, inversiones en investigación y desarrollo, nuevas iniciativas de mercado, presencia global, sitios e instalaciones de producción, capacidad de producción, fortalezas y debilidades de la empresa, lanzamientos de soluciones, amplitud y amplitud del producto, aplicación ventaja. Los puntos de datos anteriores se relacionan solo con empresas enfocadas en el mercado mundial de equipos de acuicultura.

Los principales actores que operan en el mercado mundial de equipos de acuicultura incluyen Aquaculture Systems Technologies, LLC, Aquaculture Equipment Ltd, SKAGINN 3X, Haosail, Norfab Equipment Ltd., Sino-Aqua Corporation, BAADER, FAIVRE Ets, Pioneer Group, Rastaquaculture, SRR Aqua y otros. hay. Proveedores LLP, Cflow, Sagar Aquaculture Pvt Ltd, Aquaneering Incorporated, FishFarmFeeeder, Nanrong Shanghai Co., Ltd., DURA-TECH, HUNG STAR ENTERPRISE CORP., FREA SOLUTIONS, AquaMaof Aquaculture Technologies Ltd. etcétera.

Cobertura del mercado mundial de equipos de acuicultura

El mercado mundial de equipos de acuicultura está segmentado según el tipo, la aplicación, el uso final y el canal de distribución. El crecimiento entre estos segmentos ayuda a analizar los segmentos de crecimiento clave de la industria y brinda a los usuarios valiosas descripciones generales del mercado e información del mercado para ayudarlos a tomar decisiones estratégicas para identificar aplicaciones clave del mercado.

categoría

equipo de purificación de agua

aireador

Equipos de aireación y circulación de agua.

alimentador automático de peces

equipo de pesca

equipo de aislamiento

Río Sena Lille

equipo de mantenimiento y reparación

controlador de temperatura del agua

equipo de prueba de agua

equipo de estanque claro

etc.

Por tipo, el mercado está segmentado en equipos de purificación de agua, aireadores, equipos de aireación y circulación de agua, alimentadores automáticos de peces, equipos de pesca, equipos de contención, carretes de cerco, equipos de mantenimiento, equipos de control de temperatura del agua, equipos de prueba de calidad del agua, equipos de estanques claros, y otros.

solicitud

acuicultura al aire libre

forma de interior

Según la aplicación, el mercado está segmentado en acuicultura al aire libre y acuicultura en interiores.

uso final

animales acuáticos

planta de agua

Según el uso final, el mercado está segmentado en animales acuáticos y plantas acuáticas.

canal de distribución

directamente

indirecto

Según el canal de distribución, el mercado se clasifica en directo e indirecto.

Análisis/percepciones regionales del mercado mundial de equipos de acuicultura

Como se mencionó anteriormente, analiza el mercado mundial de equipos de acuicultura y proporciona información sobre el tamaño del mercado y las tendencias por país, tipo, aplicación, uso final y canal de distribución.

El mercado global de equipos de acuicultura cubre China, India, Japón, Corea, Tailandia, Singapur, Indonesia, Australia y Nueva Zelanda, Filipinas, Malasia, Vietnam, Resto de Asia Pacífico, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, España, Rusia, Suiza, Turquía, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, Polonia, Suecia, Resto de Europa, Estados Unidos, Canadá, México, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, Egipto, Israel, Omán, Qatar, Kuwait, Resto de Medio Oriente y África, Brasil, Argentina y Resto de Sudamérica.

Se espera que Asia Pacífico domine el mercado mundial de equipos de acuicultura debido al aumento del comercio de productos del mar y la gran base de consumidores. Como resultado de la economía de más rápido crecimiento, la región de Asia-Pacífico está mostrando un sólido crecimiento, seguida por el mercado europeo, que está creciendo ligeramente. La región de Asia-Pacífico tiene una alta producción acuícola y una alta disponibilidad de diferentes tipos de productos de equipos acuícolas en la región, lo que ayuda a impulsar la demanda de equipos acuícolas durante el período de pronóstico.

En la región de Asia Pacífico, se espera que China domine el mercado mundial de equipos de acuicultura debido a la creciente demanda de producción acuícola. China tiene la mayor cuota de mercado y CAGR, seguida de India y Japón. En Europa, en términos de consumo, se espera que crezca a la CAGR más alta debido a que Alemania domina el mercado y la creciente popularidad de los productos del mar entre los consumidores.

Tabla de contenido:

Equipo de acuicultura Introducción al mercado

Metodología de investigación

resumen

Variables de mercado, tendencias y alcance

Descripción general del mercado de equipos de acuicultura

herramientas de análisis de mercado

Segmentación del mercado de equipos de acuicultura

Análisis y pronóstico de equipos de acuicultura

Perfil de la empresa

Impacto de COVID-19

Inteligencia Competitiva y Matriz Competitiva

Análisis de acuerdos clave y alianzas estratégicas

Estudios de casos relacionados y actualizaciones de noticias más recientes

