By

Las enzimas de almidón/azúcar se encuentran en varios microorganismos y se utilizan para ayudar en el proceso de hidrólisis para descomponer la molécula de azúcar. Varios tipos de enzimas utilizadas son carbohidrasa, lipasa y proteasa. Este tipo de enzimas son responsables de los procesos bioquímicos. Las enzimas de almidón/azúcar se utilizan en la producción de biocombustibles, agentes de limpieza, alimentos para animales , productos farmacéuticos y biotecnología, entre otros.

Navegación por la tabla de contenido completa: https://www.persistencemarketresearch.com/toc/4538

El mercado de enzimas de almidón/azúcar se vio impulsado principalmente por la creciente demanda de la industria de alimentos y bebidas. Además, existe una gran demanda de estas enzimas para aplicaciones industriales como biocombustibles, biocatalizadores y agentes de limpieza. Debido a su versatilidad, existe una gran demanda de enzimas de almidón/azúcar por parte de varios consumidores. Además, es probable que la enorme inversión en actividades de I+D para el desarrollo de nuevos productos impulse el mercado en los próximos años. Es probable que las principales oportunidades para el mercado de almidón/enzimas sean la producción de biocombustibles y el mercado de la biotecnología. Sin embargo, las personas que sufren de intolerancia al gluten no optarán por estos productos y pueden actuar como una restricción para el mercado.

Compre la copia de muestra del informe: https://www.persistencemarketresearch.com/samples/4538

En términos de demanda, América del Norte fue la región líder en el mercado de enzimas de almidón/azúcar. Estados Unidos es el país líder en el mercado de enzimas. La demanda es enorme debido a la creciente demanda de la industria vinícola y farmacéutica. América del Norte fue seguida por Europa, donde la demanda es enorme por parte de la industria de alimentos y bebidas. La demanda de enzimas de almidón/azúcar proviene principalmente del Reino Unido y Alemania. Se prevé que Asia Pacífico sea el mercado de más rápido crecimiento para el mercado de enzimas de almidón/azúcar. La demanda en esta región está impulsada por una enorme industria farmacéutica. Es probable que el resto del mundo (RdM) muestre una menor demanda de enzimas de almidón/azúcar en los próximos años.

Algunos de los fabricantes clave en el mercado de enzimas de almidón/azúcar son ABF Plc, Novozymes A/S, DuPont, Advanced Enzymes Technologies Ltd., Roquette Freres y Amano Enzyme Inc., entre otros.

Añadir informe al carrito

Sobre nosotros:

Persistence Market Research, como una organización de investigación de terceros, opera a través de una fusión exclusiva de investigación de mercado y análisis de datos para ayudar a las empresas a tener éxito, independientemente de las turbulencias que enfrentan debido a crisis financieras/naturales.

Contáctenos:

Persistence Market Research

Dirección: 305 Broadway, 7th Floor New York City,

NY 10007 Estados Unidos

Teléfono de EE. UU.: +1-646-568-7751

EE. UU.-Canadá Número gratuito: +1 800-961-0353

Ventas: [email protected]. com