El mercado de entretenimiento en línea de América del Nortese prevé que crezca a una CAGR del 14,2% durante el período de pronóstico. Esto se atribuye principalmente a la disponibilidad de conexiones asequibles de alto ancho de banda, la presencia de una gran base de usuarios de teléfonos inteligentes y una alta tasa de alfabetización digital. Además, las adopciones tempranas y las respuestas favorables a los cambios tecnológicos en la industria del entretenimiento y los medios, como las plataformas OTT, contribuyen al crecimiento del mercado. Estos servicios basados ​​en Internet, incluidas las plataformas over-the-top, están reemplazando rápidamente a los distribuidores de programación tradicionales, como cable, satélite y transmisión. Además, los servicios OTT han ganado gran popularidad en los EE. UU., ya que los videos, las series, los juegos y la música se transmiten en varias plataformas OTT, como Apple TV+, Disney+, YouTube TV, PlayStation Vue, Google Play Movies & TV, Hulu, Netflix. y Prime Video.

El mercado de entretenimiento en línea de América del Norte está segmentado según el dispositivo y la plataforma. Según el dispositivo, el mercado del entretenimiento en línea se segmenta en computadoras portátiles/de escritorio/tabletas, televisores/monitores/proyectores inteligentes y teléfonos inteligentes, realidad virtual y otros. El segmento de plataforma incluye transmisión de audio, transmisión de video, juegos y radio por Internet. Se espera que la radio por Internet registre la tasa de crecimiento más rápida de la región durante el período de pronóstico. La popularidad de los servicios de transmisión de audio en la región está aumentando a un ritmo acelerado y, posteriormente, contribuyendo de manera espectacular al sector del entretenimiento en línea en la región.

Por países, el mercado de entretenimiento en línea de América del Norte se divide en EE. UU. y Canadá. Se espera que Estados Unidos lidere la cuota de mercado debido a la presencia de una gran cantidad de empresas de entretenimiento. Se espera que Canadá registre una tasa de crecimiento rápido debido a la creciente penetración de Internet y una creciente base de consumidores de servicios de transmisión de video.

Segmentación del mercado de entretenimiento en línea de América del Norte

por dispositivo

Computadoras portátiles/de escritorio/tabletas

Smart TV/Monitores/Proyectores

teléfonos inteligentes

Realidad virtual

Otros

Por plataforma

Transmisión auditiva

Vídeo transmitido en vivo

Juego de azar

Radio Internet

Análisis Regional

Estados Unidos

Canada

Perfiles de la empresa

com, Inc.

Apple Inc.

Comunicaciones de AT&T, LLC

campana media, inc.

Dish Network, LLC

Fox Broadcasting Co.

Google, LLC

Aquí Radio-Canada TV

Microsoft Corp.

Diversiones Nacionales, Inc.

NBCUniversal Media, LLC

netflix, inc.

Popcornflix LLC

Rakuten, Inc.

Rogers Comunicaciones, Inc.

entretenimiento interactivo de sony, inc.

Spotify AB

La compañía Walt Disney

ViacomCBS, Inc.

Warner Media, LLC

