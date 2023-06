Se prevé que el mercado de enrutadores empresariales crezca a una CAGR del 4,5 % durante el período de pronóstico. Los enrutadores empresariales son dispositivos esenciales que utilizan todos los negocios o empresas. Son fundamentales para vincular las redes informáticas e Internet a las empresas. Los enrutadores realizan una variedad de funciones, incluido el enrutamiento empresarial, que permite a las empresas regular las actividades de posición con más capacidad de CPU. También permite a las empresas mejorar su interfaz para circuitos Ethernet y WAN, así como ejecutar NetFlow/sF low, MPLS, QoS y otras funciones de seguridad. Además, incluye varias otras funciones, como la inspección profunda de paquetes y la aceleración de WAN. Los enrutadores empresariales ayudan a aumentar la eficiencia de la oficina y su instalación requiere las habilidades y la experiencia de un ingeniero de redes.

Además, los proveedores de servicios están actualizando rápidamente sus redes para satisfacer las crecientes demandas de las empresas por un mejor rendimiento y mejores experiencias de usuario. Sin embargo, a medida que los proveedores de servicios implementan capacidades de virtualización y SDN, las técnicas de monitoreo que no pueden mantenerse al día los están frenando. Surgieron nuevos problemas como resultado de las migraciones empresariales a la nube y una creciente dependencia de las aplicaciones de software como servicio. Esto ha llevado a los proveedores de servicios a adoptar tecnologías como NFV, SDN y computación nativa en la nube.

Segmentación del mercado de enrutadores empresariales

Por tipo de conectividad

cableado

Inalámbrico

Por tipo de puerto

Fijado

Modular

Por usuario final

BFSI

TI y telecomunicaciones

Cuidado de la salud

Minorista

Manufacturing

Regional Analysis

North America

United States

Canada

Europe

UK

Germany

Spain

France

Italy

Rest of Europe

Asia-Pacific

India

China

Japan

South Korea

Rest of APAC

Rest of the World

Company Profiles

Cisco Systems, Inc.

Juniper Networks, Inc.

Hewlett Packard Enterprise Co.

Dell Inc.

Nokia Networks Corp.

Huawei Technologies Co., Ltd.

Avaya, Inc.

ZTE Corp.

Alcatel-Lucent S.A.

Riverbed Technology, Inc.

