Se espera que el mercado Enchufe inteligente inalámbrico crezca a una CAGR significativa durante el período de pronóstico. Los dispositivos controlados de forma remota, como los enchufes inteligentes, se han vuelto posibles debido a un cambio en las preferencias de los consumidores hacia un estilo de vida más cómodo, los avances en el marco de IoT y una mayor conciencia sobre la conservación de energía. Los enchufes inteligentes son soluciones de bajo costo que pueden convertir cualquier electrodoméstico en un electrodoméstico inteligente, incluidas las características del sistema de control de máquinas de café, cajas de cable, lámparas y ventiladores a las que se puede acceder desde dispositivos inteligentes. Estos dispositivos están ganando popularidad ya que brindan una variedad de ventajas, que incluyen ahorro de costos, monitoreo remoto y control remoto.

Un enchufe inteligente funciona como un adaptador de punto de alimentación o un mediador entre el enchufe de alimentación y cualquier aparato que requiera el consumidor. Enciende y apaga el dispositivo en su nivel más básico, sin embargo, cuando está conectado a una plataforma de hogar inteligente, se convierte en una herramienta útil. Los enchufes inteligentes ayudan a minimizar el trabajo manual y permiten la automatización del hogar al administrar de forma remota dispositivos como aires acondicionados, televisores, lavadoras, refrigeradores y sistemas de seguridad a través de aplicaciones móviles. Se espera que el mercado global de enchufes inteligentes inalámbricos crezca debido a la rápida adopción de la automatización del hogar, la alta aceptación de productos tecnológicamente avanzados entre los clientes, las tecnologías, la creciente necesidad de un estilo de vida conveniente, el ahorro de energía mejorado, las preferencias cambiantes de los consumidores que se inclinan hacia las aplicaciones para el hogar inteligente y avance en el marco de IoT.

En India, Xiaomi lanzó Realme Smart Plug con control remoto de Wi-Fi en octubre de 2020. En 2020, Alexa y Google Assistance respaldados por Smart Plug se presentaron en el evento de la compañía. Los consumidores también pueden usar comandos de voz para administrar sus electrodomésticos.

Cobertura de mercado

El número de mercado disponible para – 2022-2030

Año base- 2022

Período de pronóstico- 2023-2030

segmento cubierto

Por tipo

por aplicación

Región cubierta

América del norte

Europa

Asia-Pacífico

Resto del mundo

Panorama competitivo: Etekcity, Insteon, I Smart Alarm, SDI Technologies, Belkin International y Panasonic.

Mercado de enchufes inteligentes inalámbricos por segmentos

Por tipo

Bluetooth

Wifi

por aplicación

Familiar

Comercial

Industrial

Wireless Smart Plug Market by Region

North America

United States

Canada

Europe

UK

Germany

Spain

France

Italy

Rest of Europe

Asia-Pacific

India

China

Japan

South Korea

Rest of APAC

Rest of the World

