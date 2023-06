Como tal, los actores del mercado están enfatizando los sistemas mejorados de infoentretenimiento del vehículo y los automóviles conectados. Incluyen a Delphi Automotive Plc, Continental AG, Clarion Company Ltd., Visteon Corporation, Robert Bosch GmbH, DENSO Corporation y Harman International Industries, Inc.

Solicite una copia de muestra @ https://www.persistencemarketresearch.com/samples/2837

¿Cuáles son los puntos clave del mercado Electrónica de cabina automotriz?

Las pantallas de visualización frontal tienen la mayor cuota de mercado con respecto al valor y el volumen debido a la gran demanda de turismos de lujo y premium.

Para el mercado final, se espera que los turismos de lujo sean el sector de más rápido crecimiento. Como se indicó anteriormente, hordas de OEM están en el modo de inclusión de la pantalla frontal en el parabrisas y el infoentretenimiento de alta gama en los automóviles de pasajeros de lujo.

Por tipo de combustible, se espera que los BEV (vehículos eléctricos de batería) crezcan a la tasa más rápida.

América del Norte y Europa dominan el mercado. Sin embargo, en el futuro, Asia-Pacífico se llevará la palma. Esto podría atribuirse a la creciente conciencia entre la gente sobre la contaminación del aire. Además, las empresas en países como Japón, Corea, China e India esperan hacer mejores incursiones en el mercado de la electrónica de la cabina del automóvil.

¿Cómo está estructurado el mercado de la electrónica del habitáculo del automóvil?

Los jugadores clave en el mercado de electrónica de cabina automotriz incluyen Continental AG, Visteon Corporation, Robert Bosch GmbH, Harman International y Delphi Automotive PLC. A partir de ahora, los OEM automotrices como General Motors, Volkswagen AG y Daimler AG emplean electrónica de cabina automotriz.

Los jugadores mencionados anteriormente están en el modo de expansión inorgánica para fortalecer su punto de apoyo. Al mismo tiempo, en el frente orgánico, Harman Automotive tiene su constelación de soluciones de vehículos conectados, así como servicios para las industrias automotriz y de vehículos de motor.

Solicitud de personalización @ https://www.persistencemarketresearch.com/request-customization/2837

Efecto Covid-19 en el mercado de electrónica de cabina automotriz

El brote de Covid-19 ha dejado a casi todo el mundo en un apuro, y el mercado de la electrónica de la cabina del automóvil no es una excepción. Con bloqueos parciales/totales infligidos en todas partes, los OEM han reducido el funcionamiento de la electrónica de la cabina del automóvil, ya que los usuarios finales tampoco están en pleno funcionamiento. Es probable que este escenario continúe hasta mediados de 2021 (hasta que la vacuna Covid-19 probablemente esté en su lugar).

Punto de vista del analista

“Se espera que el mercado mundial de la electrónica de la cabina del automóvil tenga un gran desempeño a raíz de la demanda de vehículos eléctricos con batería. Sin embargo, para que este mercado vuelva a florecer, la fase de Covid-19 debe pasar”.

Conclusión

Se espera que el mercado mundial de electrónica de cabina de automóvil sea testigo de una transición en términos de generación de ingresos después de la era Covid-19. Hasta entonces, se necesitaría apoyo en forma de planificación estratégica.

Jugadores clave del mercado

Las principales empresas que operan en el mercado de la electrónica de la cabina del automóvil son Robert Bosch GmbH, Visteon Corporation, Alpine Electronics Inc, Panasonic Corporation, Continental AG, Garmin Ltd, DENSO CORPORATION, Harman International Industries Inc, Clarion Company Ltd, Delphi Automotive Plc, entre otras. Estas empresas están realizando nuevas inversiones para mejorar su tecnología con el fin de mantener su competitividad en la industria.

Compre el informe completo ahora y obtenga hasta un 20 % de descuento en https://www.persistencemarketresearch.com/checkout/2837

Análisis de segmento

Según el tipo de producto, el mercado global de electrónica de cabina automotriz se segmenta en tamaño de mercado y pronóstico (por valor), infoentretenimiento y navegación y audio y conectividad. Entre estos, el tamaño del mercado y el pronóstico están fragmentados como información y controles (dirección asistida electrónica (EPAS) y sistemas de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS), pantalla de visualización frontal). Además, el segmento de infoentretenimiento y navegación se bifurca aún más como entretenimiento y navegación en el asiento trasero. Además, el segmento de audio y conectividad se clasifica en sistemas de audio y sistemas inalámbricos.

Sobre nosotros: –

Persistence Market Research es una empresa de inteligencia de mercado de servicio completo con sede en EE. UU. que se especializa en investigación sindicada, investigación personalizada y servicios de consultoría. Persistence Market Research cuenta con experiencia en investigación de mercado en las industrias de atención médica, productos químicos y materiales, tecnología y medios, energía y minería, alimentos y bebidas, semiconductores y electrónica, bienes de consumo y envío y transporte. La empresa aprovecha sus capacidades multidisciplinarias y su equipo de analistas de alto nivel para compartir datos que se correspondan con precisión con las necesidades comerciales de los clientes.

Contáctenos:

Investigación de mercado de persistencia

Dirección – 305 Broadway, 7th Floor, New York City, NY 10007 Estados Unidos

Teléfono de EE. UU. – +1-646-568-7751

EE. UU.-Canadá Número gratuito – +1 800-961-0353

Ventas – [email protected] .com

Oficina en Alemania:

Persistence Market Research

Potsdamer Platz 10 Haus 2, 5th Floor Berlín,

Alemania 10785

Llame al +1 888-863-4084