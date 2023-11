El mercado de drogas psicodélicas de América del Norte registrará el mayor crecimiento CAGR del 13,4% para 2029

La investigación integral de la industria sobre el “ Mercado de drogas psicodélicas de América del Norte ” publicada por Data Bridge Market Research que incluye análisis de crecimiento, marketing regional, desafíos, oportunidades e impulsores analizados en el informe. Para tener el mejor nivel de conocimiento del mercado y conocimiento de las oportunidades de mercado más excelentes en mercados específicos, el informe de investigación de mercado de Medicamentos psicodélicos de América del Norte es una clave ideal.

Data Bridge Market Research analiza que el mercado está creciendo con una tasa compuesta anual del 13,4% en el período previsto de 2022 a 2029 y se espera que alcance los 5.691,93 millones de dólares en 2029 desde los 2.106,77 millones de dólares en 2021.

Las drogas psicodélicas implican varios tipos de sustancias químicas, incluida la dietilamida del ácido lisérgico (LSD) y sustancias químicas extraídas de plantas. Estas drogas tienen la capacidad de cambiar o mejorar las percepciones sensoriales, los procesos de pensamiento, los niveles de energía y también se ha informado que facilitan las experiencias espirituales.

Algunos de los principales actores que operan en el mercado de drogas psicodélicas son Jazz Pharmaceuticals, Inc., Janssen Global Services, LLC (una subsidiaria de Johnson & Johnson Services, Inc.), Hikma Pharmaceuticals PLC, COMPASS, Pfizer Inc., F. Hoffmann- La Roche Ltd, Avadel, Cybin Corp., Entheon Biomedical Corp, PharmaTher Holdings Ltd., NRx Pharmaceuticals, Inc., usonainstitute.org, entre otros.

Solicitud

narcolepsia,

Depresión resistente al tratamiento

Trastorno depresivo mayor

Adicción a los opiáceos

Trastorno de estrés postraumático

Otros

Las drogas psicodélicas se pueden clasificar en empatógenas y disociativas (como la fenilciclohexilpiperidina (PCP)) y serotoninérgicas (alucinógenos clásicos) como el LSD. Ambos tipos de drogas psicodélicas pueden causar alucinaciones y sensación de sensación; además, las drogas disociativas pueden hacer que una persona pierda el control de su cuerpo o entorno y la haga sentir desconectada. Según la fuente, las drogas psicodélicas se han clasificado en tipos naturales y sintéticos.

Estos fármacos tienen amplias aplicaciones en el tratamiento del trastorno depresivo mayor, el trastorno de estrés postraumático, el trastorno de pánico, la depresión resistente al tratamiento y la adicción a opiáceos, entre otros. Las drogas psicodélicas también se conocen con otros nombres, como derivado del ácido lisérgico (LSD), que también se conocen como secante, puntos, azúcar, ácido, trips y cristal de ventana, la ketamina también se conoce como vitamina K, tope, verde, K/especial. K, púrpura y súper ácido, PCP también se conocen como ángel/polvo de ángel, barco/barco del amor, paz, hierba asesina, súper hierba y ozono.

