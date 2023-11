El mercado de drogas psicodélicas crecerá a una impresionante tasa compuesta anual del 13,3% para 2029

La investigación de Data Bridge Market ha publicado recientemente una amplia investigación titulada Global Psychedelic Drugs Market garantiza que permanecerá mejor informado que su competencia. Este estudio proporciona una perspectiva más amplia del mercado con sus conocimientos y análisis integrales del mercado que facilitan la supervivencia y el éxito en el mercado. Informe de investigación de análisis empresarial y popularidad creciente del mercado global de drogas psicodélicas. Los datos de investigación de mercado incluidos en el informe de investigación de mercado de drogas psicodélicas a gran escala se analizan y pronostican utilizando modelos estadísticos y coherentes de mercado.

Se espera que el mercado mundial de drogas psicodélicas gane crecimiento en el período de pronóstico de 2022 a 2029. Data Bridge Market Research analiza que el mercado está creciendo con una tasa compuesta anual del 13,3% en el período de pronóstico de 2022 a 2029 y se espera que alcance los USD 6.401,95 millones para 2029 desde USD 2.386,72 millones en 2021.

Las drogas psicodélicas implican varios tipos de sustancias químicas, incluida la dietilamida del ácido lisérgico (LSD) y sustancias químicas extraídas de plantas. Estas drogas tienen la capacidad de cambiar o mejorar las percepciones sensoriales, los procesos de pensamiento, los niveles de energía y también se ha informado que facilitan las experiencias espirituales.

Las drogas psicodélicas se pueden clasificar en empatógenas y disociativas (como la fenilciclohexilpiperidina (PCP)) y serotoninérgicas (alucinógenos clásicos) como el LSD. Ambos tipos de drogas psicodélicas pueden causar alucinaciones y sensación de sensación; además, las drogas disociativas pueden hacer que una persona pierda el control de su cuerpo o entorno y la haga sentir desconectada. Según la fuente, las drogas psicodélicas se han clasificado en tipos naturales y sintéticos.

Estos fármacos tienen amplias aplicaciones en el tratamiento del trastorno depresivo mayor, el trastorno de estrés postraumático, el trastorno de pánico, la depresión resistente al tratamiento y la adicción a opiáceos, entre otros. Las drogas psicodélicas también se conocen con otros nombres, como derivado del ácido lisérgico (LSD), que también se conocen como secante, puntos, azúcar, ácido, trips y cristal de ventana, la ketamina también se conoce como vitamina K, tope, verde, K/ especial . K, púrpura y súper ácido, PCP también se conocen como ángel/polvo de ángel, barco/barco del amor, paz, hierba asesina, súper hierba y ozono.

Algunos de los principales actores que operan en el mercado de drogas psicodélicas son Jazz Pharmaceuticals, Inc., Janssen Global Services, LLC (una subsidiaria de Johnson & Johnson Services, Inc.), Hikma Pharmaceuticals PLC, COMPASS, Verrian, Pfizer Inc., F. Hoffmann-La Roche Ltd, Avadel, Celon Pharma SA., Cybin Corp., GH Research, Entheon Biomedical Corp, PharmaTher Holdings Ltd., NRx Pharmaceuticals, Inc., usonainstitute.org, entre otros.

Alcance del mercado global de drogas psicodélicas

El mercado global de drogas psicodélicas se segmenta en fuente, tipo, drogas, aplicación, vía de administración, usuario final y canal de distribución. El crecimiento entre estos segmentos lo ayudará a analizar los segmentos de escaso crecimiento en las industrias y brindará a los usuarios una valiosa descripción general del mercado e información del mercado para tomar decisiones estratégicas para identificar las aplicaciones principales del mercado.

Fuente

Sintético

Natural

Según su fuente, el mercado mundial de drogas psicodélicas se segmenta en sintético y natural.

Tipo

Empatógenos

disociativos

Otros

Según el tipo, el mercado mundial de drogas psicodélicas se segmenta en empatógenos, disociativos y otros.

Drogas

Ácido gamma-hidroxibutírico

ketamina

psilocibina

Otros

Según las drogas, el mercado mundial de drogas psicodélicas se segmenta en ácido gamma-hidroxibutírico, ketamina, psilocibina y otros.

Solicitud

narcolepsia,

Depresión resistente al tratamiento

Trastorno depresivo mayor

Adicción a los opiáceos

Trastorno de estrés postraumático

Otros

Según su aplicación, el mercado mundial de drogas psicodélicas se segmenta en narcolepsia, depresión resistente al tratamiento, trastorno depresivo mayor, adicción a opiáceos, trastorno de estrés postraumático y otros.

Ruta de administración

Oral

Inhalación

Inyectable

Según la vía de administración, el mercado mundial de drogas psicodélicas se segmenta en orales, inhalables e inyectables.

Usuario final

Hospital

Clínicas especializadas

Cuidados en el hogar

Otros

Según el usuario final, el mercado mundial de drogas psicodélicas se segmenta en hospitales, clínicas especializadas, atención domiciliaria y otros.

Canal de distribución

Hospitales Farmacia

Farmacia minorista

Farmacia en línea

Aspectos destacados de TOC:

Capítulo 1: Descripción general del mercado

Capítulo 2: Mercado Global Drogas Psicodélicas

Capítulo 3: Análisis regional de la industria del mercado global Drogas psicodélicas

Capítulo 4: Drogas psicodélicas Segmentación del mercado basada en tipos y aplicaciones

Capítulo 5: Análisis de ingresos según tipos y aplicaciones

Capítulo 6: Cuota de mercado

Capítulo 7: Panorama competitivo

Capítulo 8: Impulsores, restricciones, desafíos y oportunidades

Capítulo 9: Margen bruto y análisis de precios

Conclusiones clave del informe de mercado Drogas psicodélicas:

Consideración detallada de los impulsores específicos del mercado de drogas psicodélicas, tendencias, limitaciones, restricciones, oportunidades y los principales micromercados.

Valoración integral de todas las perspectivas y amenazas en el

Estudio en profundidad de las estrategias de la industria para el crecimiento de los actores líderes del mercado Drogas psicodélicas.

Drogas psicodélicas comercializa las últimas innovaciones y los procedimientos más importantes.

Inmersión favorable dentro de la vigorosa alta tecnología y las últimas tendencias del mercado que destacan en el mercado.

Estudio concluyente sobre la conspiración de crecimiento del mercado de drogas psicodélicas para los próximos años.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el valor de mercado futuro para el mercado de Drogas psicodélicas? ¿Cuál es la tasa de crecimiento del mercado de Drogas psicodélicas? ¿Cuáles son las principales empresas que operan en el mercado de drogas psicodélicas? ¿Qué datos de países están cubiertos en el mercado de drogas psicodélicas? ¿Cuáles son los principales indicadores de datos cubiertos en el Informe de mercado Drogas psicodélicas?

