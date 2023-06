Se prevé que el mercado mundial Dispositivos médicos portátiles crezca significativamente a una CAGR del 8,2 % durante el período de pronóstico. El mercado mundial de dispositivos médicos portátiles está segmentado según el tipo de producto y los usuarios finales. Según el tipo de producto, el mercado está segmentado como dispositivos de monitoreo, dispositivos de diagnóstico, dispositivos terapéuticos y dispositivos de fitness y bienestar. Se proyecta que el segmento de dispositivos de monitoreo del mercado tenga la participación más sustancial en el mercado global. Según los usuarios finales, el mercado está segmentado en hospitales, clínicas, atención domiciliaria y otros. Se proyecta que el segmento de atención domiciliaria del mercado tendrá la participación más sustancial en el mercado global.

El crecimiento segmentario del mercado está acreditado por la mayor adopción de dispositivos de monitoreo en el hogar por parte de los consumidores para el monitoreo remoto. Además, las empresas que operan en el mercado también están contribuyendo al crecimiento del segmento al lanzar varios dispositivos médicos para el cuidado del hogar fáciles de usar y sin complicaciones. Por ejemplo, Abbott Laboratories ofrece un sistema Freestyle Libre que alivia las pruebas rutinarias de glucosa con pinchazos en los dedos. El sensor presente en el sistema de monitoreo de glucosa mide automáticamente y almacena continuamente lecturas de glucosa día y noche. Ofrece lecturas de glucosa con un escaneo indoloro de un segundo incluso a través de la ropa de los usuarios. Por lo tanto, es probable que dichos lanzamientos por parte de las empresas ayuden al crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

Cobertura de mercado

Número de mercado disponible para – 2021-2029

Año base- 2021

Período de pronóstico- 2022-2030

Segmento cubierto: por tipo de producto y usuario final

Regiones cubiertas: América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Resto del mundo

Panorama competitivo: Abbott Laboratories Inc., F. Hoffmann-La Roche AG, GE Healthcare, Medtronic Plc, Natus Medical Inc., Omron Corp., Philips Healthcare NV, Qualcomm Technologies, Inc., Samsung Electronics Co., Ltd., Siemens Healthineers AG y Texas Instruments Inc., entre otros

Mercado de dispositivos médicos portátiles: segmentación

Por tipo de producto

Dispositivos de monitoreo

Dispositivos de diagnóstico

Dispositivos Terapéuticos

Dispositivos de fitness y bienestar

Por usuario final

hospitales

Clínicas

Cuidados en el hogar

Otros

Mercado de dispositivos médicos portátiles: segmentación por región

América del norte

Estados Unidos

Canada

Europa

Reino Unido

Alemania

España

Francia

Italia

El resto de Europa

Asia-Pacífico

India

Porcelana

Japón

Corea del Sur

Resto de APAC

Resto del mundo

Perfiles de la empresa

laboratorios abbott inc.

CareFusion Corp.

covidien plc

Hoffmann-La Roche AG

freescale semiconductor inc.

Salud de GE

máximo integrado

medtronic plc

nacido medical inc.

Corporación Omron.

ON Semiconductor Corp.

Philips Healthcare NV

Qualcomm Technologies, Inc.

Renesas Electronics Corp.

Samsung Electronics Co., Ltd.

Siemens Healthineers AG

STMicroelectronics NV

Texas Instruments Inc.

