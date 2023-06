Solicite un informe de muestra gratuito del “Mercado de dispositivos de neuroestimulación ” @ https://www.persistencemarketresearch.com/samples/2824

Algunos de los factores clave que impulsan el crecimiento del mercado Dispositivos de neuroestimulación incluyen:

Prevalencia creciente de trastornos neurológicos y psiquiátricos: existe una prevalencia creciente de trastornos neurológicos y psiquiátricos como la enfermedad de Parkinson, la epilepsia, el dolor crónico y la depresión, lo que está impulsando la demanda de dispositivos de neuroestimulación.

Avances tecnológicos: el desarrollo de dispositivos de neuroestimulación avanzados con capacidades mejoradas y mayor duración de la batería está impulsando el crecimiento del mercado.

Adopción creciente de dispositivos de neuroestimulación: existe una tendencia creciente hacia el uso de dispositivos de neuroestimulación para una variedad de indicaciones, incluido el tratamiento del dolor crónico, la depresión y la enfermedad de Parkinson.

Población geriátrica en crecimiento: la población que envejece es más propensa a sufrir trastornos neurológicos y psiquiátricos, lo que está impulsando la demanda de dispositivos de neuroestimulación.

Iniciativas gubernamentales y financiación: los gobiernos de todo el mundo están invirtiendo en investigación y desarrollo en el campo de la neuroestimulación, lo que está impulsando el crecimiento del mercado.

El mercado de dispositivos de neuroestimulación se puede segmentar según el tipo de producto, la aplicación y el usuario final. Según el tipo de producto, el mercado se puede segmentar en dispositivos de estimulación cerebral profunda, dispositivos de estimulación de la médula espinal, dispositivos de estimulación del nervio vago y dispositivos de estimulación magnética transcraneal. Según la aplicación, el mercado se puede segmentar en dolor crónico, epilepsia, enfermedad de Parkinson, depresión y otros. Según el usuario final, el mercado se puede segmentar en hospitales, centros quirúrgicos ambulatorios y otros.

Los jugadores clave que operan en el mercado de dispositivos de neuroestimulación incluyen Boston Scientific Corporation, Medtronic plc, St. Jude Medical, Inc., NeuroPace, Inc. y Cyberonics, Inc.

Análisis de segmento

El mercado global de Dispositivos de neuroestimulación se ha clasificado en tipo de dispositivo, por aplicación y por región.

Según el tipo de dispositivo, el mercado se segmenta en dispositivo implantable y dispositivo externo. Además, el segmento de dispositivos implantables se subdivide en implantes cocleares (CI), estimulación del nervio sacro (SNS), estimulación eléctrica gástrica (GES), estimulación cerebral profunda (DBS), estimulación del nervio vago (VNS) y médula espinal. estimulación (SCS).

El segmento del dispositivo externo se bifurca en estimulación magnética transcraneal (TMS) y estimulación nerviosa eléctrica transcutánea (TENS). Según la aplicación, el mercado está segmentado en enfermedad de Parkinson, epilepsia, incontinencia urinaria y fecal, gastroparesia, control del dolor, pérdida de audición y depresión.

