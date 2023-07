El microneedling es un procedimiento terapéutico seguro y mínimamente eficaz que se asocia a tratamientos químicos, láser o IPL para el tratamiento de la piel. El proceso de microagujas también se conoce como terapia de inducción de colágeno. El tratamiento Microneeding implica hacer rodar un pequeño dispositivo que está cubierto por cientos de pequeñas agujas sobre la piel.

Estas diminutas agujas penetran en la piel lo que desencadena la respuesta del cuerpo, provocando un aumento en la producción de colágeno y elastina. Los dispositivos de microagujas se utilizan básicamente para levantar, tensar y rejuvenecer la piel de todas las edades. La microaguja es un procedimiento cosmético de moda que se puede utilizar para una amplia gama de indicaciones.

El mercado de dispositivos de microagujas se clasifica según el tipo de producto, el material de la aguja y el usuario final.

Por tipo de producto

Por material de la aguja

Por usuario final

Se espera que la creciente inversión por parte de las instalaciones hospitalarias y el gobierno para una mejor atención médica impulse el mercado. Las empresas están absortas en la introducción de los productos con tecnología innovadora. El mercado de dispositivos de microagujas se clasifica por tipo de producto, material de aguja y usuario final.

Hay una variedad de dispositivos de microagujas disponibles en el mercado según el tamaño de la aguja, el dermaroller, etc. Según el material de la aguja, el mercado de dispositivos de microagujas se clasifica como microagujas de silicona, microagujas de metal y microagujas huecas de vidrio.

Las microagujas de silicio se dividen además en microagujas huecas de silicio y microagujas sólidas. Las microagujas de metal se dividen además en microagujas de metal hueco y microagujas de metal sólido.

Por usuario final, el mercado de dispositivos de microagujas se clasifica en hospitales, clínicas de dermatología y otros. Entre todos los usuarios finales, se espera que los hospitales obtengan la máxima participación de valor durante el período de pronóstico.

