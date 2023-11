El mercado de dispositivos de litotricia está creciendo a una notable tasa compuesta anual del 6,70% para 2029.

Se espera que el mercado de dispositivos de litotricia alcance un crecimiento en el período de pronóstico de 2022 a 2029. Data Bridge Market Research analiza que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual del 6,70% durante el período de pronóstico mencionado anteriormente.

Un dispositivo de litotricia es básicamente un dispositivo que ayuda en la litotricia, un procedimiento quirúrgico no invasivo que se utiliza para tratar cálculos renales que son lo suficientemente grandes como para pasar por el tracto urinario. Por lo general, mediante fluoroscopia o ultrasonido, se envían ondas de choque o energía ultrasónica aguda directamente a los cálculos previamente ubicados para romperlos en pedazos más pequeños que luego pueden pasar a través del tracto urinario.

El aumento de la población geriátrica observada a nivel mundial es un factor importante que impulsa el crecimiento del mercado de dispositivos de litotricia en el período de previsión mencionado anteriormente. Además, la creciente incidencia de la enfermedad de urolitiasis, el aumento de los niveles de inversión para el desarrollo de tecnologías avanzadas y las políticas gubernamentales favorables para pruebas de diagnóstico como la microscopía de orina y los rayos X también están acelerando el crecimiento general del mercado. Sin embargo, la creciente aplicación en las economías emergentes, las reformas sanitarias desfavorables en los Estados Unidos, los efectos secundarios asociados con la litotricia y el aumento del segmento sanitario junto con la disponibilidad de tratamientos alternativos para la eliminación de cálculos obstaculizan el crecimiento del mercado.

Los actores clave incluidos en el informe de mercado de Dispositivos de litotricia incluyen Richard Wolf GmbH., DirexGroup., Medispec, BD., KARL STORZ SE & Co. KG, Lumenis Be Ltd. ., Verdict Media Limited., Dornier MedTech., MedTech, etc. , Siemens, Abaxis, Hologic Inc., Bio-Rad Laboratories Inc., BD, Enzo Biochem Inc, Trivitron Healthcare, Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co., Ltd., Sinduri Biotec, STORZ MEDICAL AG, DirexGroup., Boston Scientific Corporation, Olympus Corporation, MEDISPEC., Walz Elektronik GmbH, etc.

Ámbito de mercado y tamaño del mercado global de Dispositivos de litotricia

El mercado de dispositivos de litotricia está segmentado según el tipo, la modalidad, la aplicación y el usuario final. El crecimiento entre estos segmentos ayuda a analizar los segmentos de crecimiento débil en la industria y proporciona a los usuarios una valiosa visión general del mercado e información sobre el mercado para ayudarlos a tomar decisiones estratégicas para identificar aplicaciones clave del mercado.

Según el tipo, el mercado de dispositivos de litotricia se segmenta en litotricia extracorpórea y litotricia extracorpórea por ondas de choque (ESWL). El segmento de litotricia intracorpórea se divide además en litotricia mecánica, litotricia electrohidráulica (EHL), litotricia láser y litotricia ultrasónica.

Según la modalidad, el mercado de dispositivos de litotricia se segmenta en independientes y portátiles.

Según la aplicación, el mercado de dispositivos de litotricia se segmenta en cálculos renales, cálculos pancreáticos, cálculos en el uréter y cálculos en las vías biliares.

Según el usuario final, el mercado de dispositivos de litotricia se ha segmentado en hospitales, centros de cirugía ambulatoria y otros.

Este informe proporciona información sobre:

Penetración de mercado: información completa sobre la cartera de productos de los principales actores del mercado Dispositivos de litotricia .

Desarrollo/innovación de productos: información detallada sobre las próximas tecnologías, actividades de I+D y lanzamientos de productos en el mercado.

Evaluación competitiva: evaluación en profundidad de las estrategias de mercado, geografías y segmentos comerciales de los líderes del mercado.

Desarrollos de mercado: información completa sobre mercados emergentes. El informe analiza el mercado en varios segmentos de las regiones.

Diversificación del mercado: información completa sobre nuevos productos, regiones sin explotar, desarrollos recientes e inversiones en el mercado de Dispositivos de litotricia.

Tabla de contenido:

Parte 01: Resumen

Parte 02: Alcance del informe

Parte 03: Panorama del mercado global de Dispositivos de litotricia

Parte 04: Tamaño del mercado global de Dispositivos de litotricia

Parte 05: Mercado global Dispositivos de litotricia por producto

Parte 06: Análisis de las cinco fuerzas

Parte 07: Experiencia del cliente

Parte 08: Formaciones geográficas

Parte 09: Marco de decisión

Parte 10: Impulsores y desafíos

Parte 11: Tendencias del mercado

Parte 12: Entorno del proveedor

Parte 13: Análisis de proveedores

Razones para comprar:

Revise el alcance del mercado de Dispositivos de litotricia con tendencias recientes y análisis FODA.

Descripción general de la dinámica del mercado combinada con los efectos futuros del crecimiento del mercado.

El análisis de segmentación del mercado de Dispositivos de litotricia incluye investigación cualitativa y cuantitativa, incluido el impacto de los aspectos económicos y no económicos.

Análisis a nivel regional y nacional que combina el mercado de Dispositivos de litotricia y las fuerzas de oferta que influyen en el crecimiento del mercado.

Datos de valor de mercado (en millones de USD) y volumen (en millones) de cada segmento y subsegmento.

Estrategias adoptadas por los jugadores durante los últimos cinco años.

Este estudio responde a las preguntas clave a continuación:

¿Cuáles son los factores clave que impulsan el mercado de dispositivos de litotricia? ¿Cuáles son los desafíos para el crecimiento del mercado? ¿Quiénes son los actores clave en el mercado de Dispositivos de litotricia? ¿Cuáles son las oportunidades de mercado y las amenazas que enfrentan los actores clave?

