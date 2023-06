El mercado mundial de dispositivos de flotación personal se prevé que crezca a una CAGR del 4,5% durante el período de pronóstico. Una de las principales fuerzas motrices es el creciente interés de la gente por las actividades recreativas al aire libre y la creciente participación de todos los sectores de la población en todo el mundo. Una de las actividades son los deportes acuáticos, que se han vuelto cada vez más populares no solo por la adrenalina o la emoción de ponerse en forma, sino también por sus múltiples beneficios para la salud. Los crecientes beneficios para la salud que acompañan a los divertidos deportes acuáticos también contribuyen al crecimiento del mercado de dispositivos de flotación personal a nivel mundial. Según el estudio de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, las actividades basadas en la naturaleza y el juego al aire libre ayudaron a amortiguar algunos de los impactos negativos en la salud mental de la pandemia de COVID-19 para los adolescentes. Por ejemplo, en 2020,

Las mujeres y los nuevos compradores de embarcaciones jugaron un papel importante en la progresión, que es capitalizada aún más por los actores del mercado de embarcaciones y dispositivos de flotación personal al aumentar su cartera de productos e introducir nuevas tecnologías innovadoras. Por ejemplo, en julio de 2022, Tiaga comenzó las entregas de su moto acuática (PWC) totalmente eléctrica llamada Orca. El Ocra viene con un paquete de baterías de 23 kWh. Su tren motriz eléctrico puede generar más de 134 kW y alcanzar su velocidad máxima de hasta 104 km/h. Mientras que, en marzo de 2022, en la Irish Skipper Expo 2022, se lanzó una versión mejorada del Mullion Compact Supreme al estándar 275N completo con Personal Locator Beacon (PLB). Tiene un escudo de servicio pesado que se limpia con un paño para usar en la pesca comercial pesada, pescadores de langosta y cangrejeros, y es adecuado para muchos otros trabajadores industriales marinos.

Cobertura de mercado

El número de mercado disponible para – 2022-2029

Año base- 2022

Período de pronóstico- 2023-2029

Segmento cubierto-

por producto

Por usuario final

Canal de distribución

Regiones cubiertas-

América del norte

Europa

Asia-Pacífico

Resto del mundo

Panorama competitivo: Helly Hansen AS, Johnson Outdoors Inc., Kent Water Sports, LLC (Onyx), Marine Rescue Technologies y Newell Brands, Inc. (The Coleman Company Inc.)

Dispositivo de flotación personal Informe de mercado por segmento

por producto

Chaleco salvavidas en alta mar

Chaleco flotante cerca de la costa

Ayuda de flotación

Dispositivos arrojables

Dispositivos de uso especial

Por usuario final

Industria de la acuicultura

Industria del petróleo y el gas

Industria Naval

Otros (Turismo Acuático)

Por Canal de Distribución

Tiendas especializadas

Puntos de venta propiedad de la empresa

Canales en línea

Informe de mercado de dispositivos de flotación personal por región

América del norte

Estados Unidos

Canada

Europa

Reino Unido

Alemania

España

Francia

Italia

El resto de Europa

Asia-Pacífico

India

Porcelana

Japón

Corea del Sur

Resto de APAC

Resto del mundo

América Latina

Oriente Medio y África

Perfiles de la empresa

absoluta al aire libre, inc.

Productos termoplásticos EREZ

Galvanizadores India

Fabricación Ganesh

Grand Ocean Marine Co., Ltd.

Hutchwilco Ltd.

software kibo, inc.

Grupo LALIZAS

Asociación Nacional de Fabricantes Marinos, Inc. (NMMA)

Stormy chalecos salvavidas Pty Ltd.

