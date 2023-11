El mercado de dispositivos de energía quirúrgica ortopédica aumentará a 1.640,21 millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 7,8%.

Data Bridge Market Research ha publicado recientemente un extenso estudio titulado Global Orthopaedic Surgical Energy Devices Market para garantizar que esté mejor informado que sus competidores. El estudio proporciona una visión más amplia del mercado con información y análisis completos del mercado que le ayudarán a sobrevivir y tener éxito en el mercado.

Se espera que el mercado mundial de dispositivos energéticos para cirugía ortopédica alcance un crecimiento en el período de pronóstico 2022-2029. Data Bridge Market Research analiza que el mercado está creciendo a una tasa compuesta anual del 7,8% durante el período previsto 2022-2029 y se espera que llegue a 2029. Pasará de 877,52 millones de dólares en 2021 a 1.640,21 millones de dólares en 2029. La creciente prevalencia de la osteoporosis y la creciente incidencia de lesiones deportivas y traumáticas impulsarán la demanda del mercado durante el período de previsión.

Los dispositivos quirúrgicos ortopédicos son dispositivos implementados para corregir deformidades óseas y restaurar la función del sistema esquelético humano. Los dispositivos de energía para cirugía ortopédica utilizan energía como radiación, radiofrecuencia y ultrasonido para suturar la piel y el tejido óseo. Los dispositivos de energía para cirugía ortopédica requieren una fuente de energía, como un generador electroquirúrgico (ESU), y un dispositivo para entregar la energía al paciente. Los tipos importantes incluyen la radiofrecuencia (RF), que es básicamente una corriente eléctrica modificada, y el ultrasonido, que convierte la corriente eléctrica en movimiento mecánico. Las técnicas más especializadas incluyen aquellas que utilizan gas argón, plasma o una combinación de técnicas.

Los tipos de dispositivos de energía para cirugía ortopédica incluyen piezas de mano y accesorios. Los cirujanos ortopédicos utilizan piezas de mano ortopédicas para crear agujeros en los huesos. Las razones comunes para perforar el hueso durante la cirugía son asegurar implantes y colocar dispositivos protésicos. Los taladros para huesos a veces se denominan sierras y ciertos tipos también se pueden usar manualmente, aunque son menos comunes en este momento. Los accesorios ortopédicos ayudan a proteger y sostener el cuerpo de lesiones y causas de dolor.

En esta modalidad de tratamiento, el dispositivo de energía quirúrgica ortopédica está diseñado para proporcionar menos dolor postoperatorio, con otros factores que dan al dispositivo de energía quirúrgica ortopédica una ventaja sobre otros dispositivos de energía quirúrgica existentes. Los avances en la tecnología tienen como objetivo reducir el dolor invasivo que se produce durante la cirugía ósea. Los dispositivos de energía para cirugía ortopédica se aplican a cirugías esenciales como reemplazo de cadera, reemplazo total de cadera, reemplazo de rodilla y reemplazo total de rodilla.

Las empresas clave que suministran dispositivos de energía quirúrgica ortopédica a nivel mundial incluyen Medtronic, Stryker, CONMED Corporation, KARL STORZ, Smith & Nephew, Auxein Medical, MatOrtho Limited, Zimmer Biomet, B. Braun Melsungen AG, boston Scientific Corporation, Soring GmbH, Apothecaries. Co., Nouvag AG, De Soutter Medical, Misonix (Bioventus, Inc.), Olympus Corporation, DePuy Synthes (Johnson and Johnson, Inc.) y Portescap.

