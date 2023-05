Los ingresos globales del mercado de dispositivos de endodoncia fueron de alrededor de US$ 1800 millones en 2022, y se espera que el mercado global crezca a una tasa compuesta anual del 4,8 % para alcanzar una valoración de alrededor de US$ 3000 millones a finales de 2033.

El conducto radicular es un procedimiento importante que se realiza en pacientes con caries dental, pulpitis irreversible y quistes periapicus. Los dispositivos de endodoncia se utilizan para realizar con éxito procedimientos de endodoncia y tratar a pacientes que padecen diversas infecciones dentales. En los EE. UU., aproximadamente el 90 % de los adultos jóvenes tienen caries dental, mientras que de todos los adultos dentados, aproximadamente el 94 % sufre caries coronal.

Según estimaciones de la OMS, a nivel mundial, 200 335 280 dientes estaban cariados, obturados o faltaban solo en este grupo de edad. Además, según las estadísticas de la OMS, el 68% de los niños menores de 12 años tienen caries dentales, y solo el 39,7% de los niños menores de 6 años están libres de caries. Sin embargo, se estima que la caries dental va en aumento debido a la exposición inadecuada a los fluoruros y al aumento de la ingesta de azúcar.

Empresas cubiertas en Dispositivos de endodoncia Market Report Denstsply Sirona, Inc.

Empresa 3M

Corporación Kerr (Corporación Danaher)

Henry Schien, Inc.

Corporación J. Morita

VDW GmbH

COLTENE Holding AG

Productos Ultradent, Inc.

Ivoclar Vivadent, Inc.

septodonte

FKF Dentaire SA

Según el último informe publicado por PMR, se espera que el mercado mundial de dispositivos de endodoncia muestre una CAGR del 5 % durante el período de pronóstico ( 2020-2030 ) y alcance una valoración de US$ 2700 millones para fines de 2030 .

Conclusiones clave del estudio de mercado Dispositivos de endodoncia

Se espera que el segmento de instrumentos de endodoncia bajo el producto contribuya con más del 60% de la participación en los ingresos en el mercado de dispositivos de endodoncia.

Se espera que varios lanzamientos de productos por parte de jugadores clave junto con tecnología avanzada dominen la demanda de dispositivos de endodoncia.

Los principales actores del mercado de la higiene bucal están llevando a cabo varias iniciativas de concienciación sobre la salud bucal, lo que crea una demanda significativa de dispositivos de endodoncia.

Entre todos los usuarios finales, las clínicas dentales son el segmento principal, seguidas por los hospitales. El segmento de clínicas dentales tuvo más del 60 % de participación en los ingresos en 2019 y se espera que domine el mercado durante todo el período de pronóstico.

América del Norte y Europa tienen en conjunto más del 70 % de participación en los ingresos del mercado mundial de dispositivos de endodoncia, mientras que se espera que el este de Asia sea testigo de un mayor potencial de crecimiento durante el período de pronóstico.

Debido a la pandemia de COVID-19 , la fabricación de dispositivos de endodoncia se ha visto afectada. Junto con esto, la reducción de visitas a las clínicas dentales es otro factor que impide el crecimiento del mercado.

“El aumento en la prevalencia de enfermedades dentales debido a la falta de higiene bucal impulsará el mercado mundial de dispositivos de endodoncia a lo largo de los años”, dice un analista de PMR.



Lanzamientos de productos, adquisiciones y asociaciones: estrategias clave entre los actores del mercado

Los actores clave en el mercado de dispositivos de endodoncia esperan fortalecer sus carteras de productos mediante el lanzamiento de nuevos productos. Por ejemplo, en 2015 , Ultradent presentó las limas y fresas manuales para endodoncia Endo-Eze®. En 2017 , FKG Dentaire SA lanzó XP-endo Shaper Plus para el tratamiento de conductos radiculares.

Varios jugadores en el mercado de dispositivos de endodoncia también se están enfocando en estrategias de crecimiento como adquisiciones y asociaciones. Por ejemplo, en 2015 , Dentsply International Inc. celebró un acuerdo de fusión con Sirona Dental Systems Inc. para formar Dentsply Sirona. En 2017 , Ivoclar Vivadent adquirió Kapanu AG y Sagemax Bioceramics, Inc. para expandir su negocio.

¿Qué cubre el informe?

Persistence Market Research ofrece una perspectiva única e información procesable sobre el mercado de dispositivos de endodoncia en su último estudio, que presenta una evaluación histórica de la demanda de 2015 a 2019 y proyecciones para 2020 a 2020 . El mercado se ha segmentado según el producto (instrumentos de endodoncia y consumibles de endodoncia) y el usuario final (hospitales, clínicas dentales y centros quirúrgicos ambulatorios), en siete regiones clave.

