Se prevé que la detección de fraude de seguros crezca a una CAGR del 10,3 % durante el período de pronóstico. El sistema de detección de fraude es una aplicación de software que se utiliza para ofrecer soluciones analíticas contra la incidencia de fraude y permite identificar futuras ocurrencias de fraude. Se prevé que los diferentes factores que incluyen un aumento en el nivel de sofisticación del ataque cibernético y grandes pérdidas monetarias debido a este ataque en el sector de seguros impulsen el crecimiento de la industria de detección de fraude de seguros. Factores como la falta de conciencia en la organización sobre la importancia de la solución de detección de fraude y la falta de integración de la solución de detección de fraude en la red de la organización pueden obstaculizar el mercado durante el período de pronóstico.

Las principales regiones que se analizan aquí incluyen Europa, Medio Oriente, África, América del Norte, América Latina y Asia Pacífico. El público objetivo ha crecido rápidamente, por lo tanto, es importante comprender sus necesidades y nada es mejor que consultar un buen informe de investigación de mercado Detección de fraude de seguros, ya que cubre todos los detalles. Dicho informe permite a los dueños de negocios brindarles un buen servicio. La investigación de mercado también permite mejorar la decisión de compra de los clientes y proporciona información detallada sobre la estructura de precios de las principales regiones. La recopilación de datos importantes sobre todo el mercado es esencial para el crecimiento del mercado y el informe de mercado Detección de fraude de seguros es el mejor medio para lograrlo.

Los últimos detalles relacionados con el virus corona también se comparten en este informe de estudio de mercado para conocer la posición actual del mercado y su impacto en el mercado.

Cobertura de mercado

Número de mercado disponible para – 2023-2029

Año base- 2022

Período de pronóstico- 2023-2029

Segmento cubierto: por fuente, por tipo de producto, por aplicaciones

Panorama competitivo: Archer Daniels Midland Co., Ingredion Inc., Kerry Group Plc, Cargill

, y otros

Segmentación del mercado global de detección de fraude de seguros

por componente

Solución

Servicios

Por tipo de implementación

Nube

En las instalaciones

Por usuario final

Pequeñas y Medianas Empresas

Grandes Empresas

Mercado mundial de detección de fraude de seguros: segmento por región

América del norte

A NOSOTROS

Canada

Europa

Alemania

Reino Unido

Francia

España

Italia

El resto de Europa

Asia-Pacífico

Porcelana

Japón

India

Resto de Asia-Pacífico

Resto del mundo

Oriente Medio y África

América Latina

The Report Covers

Market value data analysis of 2018 and forecast to 2025.

Annualized market revenues ($ million) for each market segment.

Country-wise analysis of major geographical regions.

Key companies operating in the global insurance fraud detection market. Based on the availability of data, information related to pipeline products, and relevant news is also available in the report.

Analysis of business strategies by identifying the key market segments positioned for strong growth in the future.

Analysis of market-entry and market expansion strategies.

Competitive strategies by identifying ‘who-stands-where’ in the market.

