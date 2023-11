El mercado de cuidado de personas mayores crecerá para exhibir una CAGR notable del 7,0% para 2029, tamaño, participación, crecimiento, demanda y perspectivas de oportunidades

La investigación integral de la industria sobre el mercado global Cuidado de personas mayores publicada por Data Bridge Market Research que incluye análisis de crecimiento, marketing regional, desafíos, oportunidades e impulsores analizados en el informe. Para tener el mejor nivel de conocimiento del mercado y conocimiento de las oportunidades de mercado más excelentes en mercados específicos, el informe de investigación de mercado de Cuidado de personas mayores es una clave ideal.

Se espera que el mercado mundial de cuidados de personas mayores gane crecimiento en el período previsto de 2022 a 2029. Data Bridge Market Research analiza que el mercado está creciendo con una tasa compuesta anual del 7,0% en el período previsto de 2022 a 2029 y se espera que alcance los USD 2.357.746,52 millones al 2029.

El cuidado de las personas mayores se denomina cuidado de personas mayores y consiste en satisfacer todas las necesidades de las personas mayores en las diferentes etapas. Incluye productos y servicios que hacen que las actividades diarias de las personas mayores sean sencillas y fáciles. La necesidad de atención a las personas mayores aumenta con la edad, ya que las personas mayores necesitan asistencia física y emocional para llevar una vida productiva, saludable e independiente. Los servicios de cuidado de personas mayores incluyen vida asistida, atención diurna para adultos, atención a largo plazo, atención a corto plazo, cuidados paliativos y atención domiciliaria.

Desarrollo reciente

En junio de 2021, según TechCrunch, Webrock Ventures y Helathforce se asociaron para lanzar productos de telesalud en Sudáfrica. La nueva empresa aún no ha recibido un nombre y el objetivo principal es ofrecer consultas programadas y bajo demanda a pacientes con enfermeras, profesionales de la salud mental y practicantes. El emprendimiento cerró una ronda pre-Serie A de USD 3 millones

En abril de 2021, según TechCrunch, Quro Medical, una startup de tecnología sanitaria en Sudáfrica que ofrece servicios a domicilio para atender a pacientes enfermos en sus hogares para brindarles la máxima comodidad y reducir el riesgo de infección, había cerrado una venta de 1,1 dólares. Millones de inversión redonda. La ronda estuvo liderada por Enza Capital y Mohau Equity Partners. La empresa tiene como objetivo proporcionar atención al paciente agudo en casa para mejorar la experiencia del paciente.

Algunos de los principales actores que operan en el mercado del cuidado de personas mayores son LHC Group, Inc., Encompass Health Corporation, EXTENDICARE, Amedisys, Koninklijke Philips NV, Medtronic, ORPEA GROUPE, Exceptional Living Centers, Trinity Health, Right at Home, LLC, FC Compassus LLC, Home Rather, Inc., Interim HealthCare Inc., Living Assistance Services, BAYADA Home Health Care y otros.

Alcance del mercado global de cuidado de personas mayores

El mercado mundial del cuidado de personas mayores está segmentado por tipo de producto, servicio y aplicación. El crecimiento entre estos segmentos lo ayudará a analizar los segmentos de escaso crecimiento en las industrias y brindará a los usuarios una valiosa descripción general del mercado e información del mercado para tomar decisiones estratégicas para identificar las aplicaciones principales del mercado.

tipo de producto

Productos farmacéuticos

Vivienda y dispositivos de asistencia.

Según el tipo de producto, el mercado del cuidado de personas mayores se segmenta en productos farmacéuticos y viviendas y dispositivos de asistencia.

Servicio

Atención Institucional

Cuidados en el hogar

Cuidado diurno para adultos

Según el servicio, el mercado de atención a personas mayores se segmenta en atención institucional, atención domiciliaria y atención diurna para adultos.

Solicitud

Enfermedades cardíacas

Cáncer

Enfermedades renales

Diabetes

Artritis

Osteoporosis

Neurológico

Respiratorio

Otros

Aspectos destacados de TOC:

Capítulo 1: Descripción general del mercado

Capítulo 2: Mercado Global Cuidado de personas mayores

Capítulo 3: Análisis regional de la industria del mercado global Cuidado de personas mayores

Capítulo 4: Cuidado de personas mayores Segmentación del mercado basada en tipos y aplicaciones

Capítulo 5: Análisis de ingresos según tipos y aplicaciones

Capítulo 6: Cuota de mercado

Capítulo 7: Panorama competitivo

Capítulo 8: Impulsores, restricciones, desafíos y oportunidades

Capítulo 9: Margen bruto y análisis de precios

Análisis regional del mercado de cuidado de personas mayores:

APAC (Japón, China, Corea del Sur, Australia, India y resto de APAC; el resto de APAC se segmenta aún más en Malasia, Singapur, Indonesia, Tailandia, Nueva Zelanda, Vietnam y Sri Lanka) Europa (Alemania, Reino Unido, Francia, España, Italia, Rusia, resto de Europa; el resto de Europa se segmenta aún más en Bélgica, Dinamarca, Austria, Noruega, Suecia, Países Bajos, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría y Rumania) América del Norte (Estados Unidos, Canadá y México) Sudamérica (Brasil, Chile, Argentina, Resto de Sudamérica) MEA (Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica)

Conclusiones clave del informe de mercado Cuidado de personas mayores:

Consideración detallada de los impulsores específicos del mercado de cuidado de personas mayores, tendencias, limitaciones, restricciones, oportunidades y los principales micromercados.

Valoración integral de todas las perspectivas y amenazas en el

Estudio en profundidad de las estrategias de la industria para el crecimiento de los actores líderes en el mercado Cuidado de personas mayores.

Cuidado de personas mayores comercializar las últimas innovaciones y los principales procedimientos.

Inmersión favorable dentro de la vigorosa alta tecnología y las últimas tendencias del mercado que destacan en el mercado.

Estudio concluyente sobre la conspiración de crecimiento del mercado de cuidado de personas mayores para los próximos años.

