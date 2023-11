El mercado de cuidado corporal e higiene personal de Arabia Saudita alcanzará un crecimiento excepcional de 1.727,84 millones de dólares para 2030, tamaño, participación, tendencias, oportunidades de crecimiento, impulsores clave y perspectivas competitivas

Actores del mercado cubiertos

Unilever, The Soap Box Kuwait, Procter & Gamble, Godrej Consumer Products Limited, Avon Cosmetics, Knooz Al-Ardh Detergent Manufacturing CO. LLC., Henkel Jebel Ali FZCO, Manscaped, Reckitt Benckiser, Bath & Body Works, Inc. Direct, Inc. ., y Fayfa Chemical Factory (LLC), entre otros.