El informe de mercado recientemente publicado de Persistence Market Research titulado “Mercado de cuerdas sintéticas: análisis y pronóstico de la industria global, 2018 – 2026” examina el mercado de cuerdas sintéticas y ofrece información crucial sobre el mercado para los próximos ocho años. Según el informe, se espera que el segmento marino y de pesca sobre la base de la aplicación en el mercado de cuerdas sintéticas domine el mercado, representando alrededor del 38,9 % de participación del valor de mercado general para fines de 2026, mientras registra una tasa compuesta anual de 4,2 %. durante el período de pronóstico (2018 – 2026). Se espera que el valor estimado del mercado mundial de cuerdas sintéticas en 2018 sea de US$ 1548,7 millones y se prevé que el mercado alcance los US$ 2157,6 millones a finales de 2026.

Dinámica del mercado

Se estima que el mercado mundial de cuerdas sintéticas está impulsado por el aumento de la flota de barcos, así como por la industria emergente del petróleo y el gas. A nivel mundial, se espera un crecimiento sostenido de la industria petrolera, debido a la demanda de gasolinas y combustibles en el mercado. Además, la urbanización está dando lugar a nuevas actividades de construcción en todo el mundo, lo que se espera que aumente la demanda de cuerdas sintéticas en los mercados de grúas y construcción durante el período de pronóstico. Además, las notables propiedades de las cuerdas sintéticas, como una mejor resistencia, larga vida útil, peso ligero y resistencia al agua, las convierten en la opción preferida en una multitud de aplicaciones. Estas aplicaciones incluyen varios sectores de uso final, como el transporte marítimo y marítimo, la confianza portuaria y los astilleros, la pesca, la construcción, el transporte y la defensa. Por ejemplo, marino,

Estas propiedades ventajosas de la cuerda sintética han liderado el aumento de la aplicación y el crecimiento del mercado de la cuerda sintética durante el período de pronóstico. El sector pesquero está en constante evolución, principalmente debido a la evolución de las industrias acuícolas. Además de esto, la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha estado colaborando con los países miembros para construir un sector pesquero y acuícola sostenible a través de la ejecución de un código de conducta para la pesca responsable. Como resultado, el aumento de las capturas de peces aumentará la demanda de cuerdas sintéticas durante el período de pronóstico. Estas propiedades ventajosas de las cuerdas sintéticas han liderado el aumento de la aplicación y el crecimiento del mercado de cuerdas sintéticas durante el período de pronóstico. El sector pesquero está en constante evolución,

Análisis de segmentación

Los conocimientos del mercado sugieren que el mercado mundial de cuerdas sintéticas está dominado por el segmento marino y de pesca, que se expandirá con una CAGR saludable durante el período de pronóstico. En los últimos tiempos, un mayor enfoque en una dieta saludable y una nutrición saludable, una parte de la cual se deriva principalmente del pescado, está impulsando la demanda de pescado. En 2014, la captura total de las pesquerías fue de alrededor de 93,4 millones de toneladas debido al alto consumo de alimentos. Los fabricantes se han centrado en el uso de materias primas ecológicas, como las fibras sintéticas, para la fabricación de cuerdas sintéticas, lo que reduce considerablemente la huella medioambiental. Esto, a su vez, se ha traducido en una penalización de rendimiento reducida a un costo competitivo, lo que ha alentado a los fabricantes de cuerdas sintéticas a aumentar su capacidad de producción para satisfacer la creciente demanda de los clientes. que a su vez, está impulsando el crecimiento del mercado. Debido a esto, se estipula que el segmento de poliéster tendrá una participación de volumen significativa en el mercado de cuerdas sintéticas durante el período proyectado.

Proyecciones del mercado regional

Según la región, se prevé que América del Norte domine el mercado mundial de cuerdas sintéticas durante todo el período de pronóstico. Se espera que el mercado de cuerdas sintéticas de la región se expanda a una CAGR de alrededor del 3,4% durante el período de pronóstico. Se prevé que el sudeste asiático registre una CAGR relativamente más alta durante el período de pronóstico en el mercado mundial de cuerdas sintéticas. Se espera que estas dos regiones, junto con Europa, registren tasas de crecimiento atractivas en el mercado mundial de cuerdas sintéticas durante el período de pronóstico. Se espera que Japón experimente un crecimiento moderado en comparación con el resto de las regiones, debido a las actividades relacionadas con la construcción y el petróleo y el gas relativamente bajas.

Mercado mundial de cuerdas sintéticas: panorama competitivo

Algunos de los jugadores informados en este estudio sobre el mercado global de cuerdas sintéticas incluyen WireCo WorldGroup Inc., English Braids Limited, Samson Rope Technologies Inc., Teufelberger Holding AG, Lanex AS, Axiom Cordages Limited., Touwfabriek Langman BV, Yale Cordage Inc. , Bexco NV-SA., Atlantic Braids Ltd., Unirope Ltd., Dong Yang Rope Mfg. Co., Ltd., Cortland Limited y otros.

