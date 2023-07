Venta de mercado de cuarzo de alta pureza (HPQ) 2022

Según la evaluación de los expertos, el informe incluye los ingresos proyectados de Venta de mercado de cuarzo de alta pureza (HPQ) y la tasa de crecimiento. Esta revisión de venta de mercado de cuarzo de alta pureza (HPQ) ofrece una descripción general de la dinámica, los obstáculos, los impulsores y las métricas actuales del mercado, así como un punto de vista sobre segmentos clave. También se proyecta el desarrollo de negocios específicos de la industria. Además, la naturaleza de la investigación requiere un análisis segmentario exhaustivo.

En 2021, el mercado de cuarzo de alta pureza tuvo un valor de US$ 861,8 Mn. Para finales de 2032, se prevé que el consumo de HPQ crezca a una tasa compuesta anual del 6,5 % y tenga un valor aproximado de 1720 millones de USD. El aumento de los ingresos disponibles per cápita se combinará con el aumento de la urbanización y el crecimiento de la industria de uso final para impulsar la expansión del mercado.

El cuarzo de alta pureza se utiliza en una amplia gama de aplicaciones especiales y es un componente clave en los procesos de fabricación de semiconductores y energía solar. El crecimiento en estos sectores de uso final impulsa directamente el consumo de HPQ.

El brote de COVID-19 tuvo un impacto significativo en el crecimiento del mercado en 2020 debido a los bloqueos generalizados y las restricciones de tránsito. La pandemia tuvo un impacto negativo en todos los países del mundo. La mayoría de los países afectados por la pandemia se vieron obligados a imponer cierres generales, lo que afectó sus actividades industriales y comerciales.

Conclusiones clave del estudio de mercado

Se prevé que la demanda mundial de cuarzo de alta pureza alcance un valor de 1.720 millones de dólares estadounidenses a finales de 2032.

Se prevé que China siga siendo uno de los mercados clave de HPQ y represente alrededor del 25,7 % de la cuota de mercado mundial en 2022.

Se prevé que el grado III de HPQ sea testigo de una CAGR del 6,8 % durante la década.

Se espera que el mercado estadounidense crezca a una tasa significativa del 5,6 % hasta 2032.

Según el uso final, se prevé que el sector de los semiconductores siga siendo un segmento clave y represente más del 35 % de la cuota de mercado por valor en 2022.

“Los actores clave se están enfocando en la expansión de sus capacidades de producción para satisfacer la demanda global, y el mercado está presenciando el surgimiento de nuevos participantes”, dice un analista de Persistence Market Research.

Panorama competitivo

El mercado global de HPQ es un espacio altamente consolidado con una importante presencia de fabricantes clave en el mercado junto con empresas manufactureras de pequeña escala.

Algunos de los actores clave del mercado incluidos en el informe son Covia Holdings Corporation, The Quartz Corp, Russian Quartz LLC, Jiangsu Pacific Quartz Co., Ltd, High Purity Quartz Pty Ltd, I-Minerals Inc., Creswick Quartz y Nordic Mining ASA . Se espera que los participantes clave del mercado mantengan un entorno competitivo en todo el mundo.

A nivel mundial, los principales fabricantes de HPQ se están centrando en la expansión de sus capacidades de producción debido a la creciente demanda del sector de la electrónica. Además, algunos actores clave planean poner en marcha sus plantas cerca de los proveedores de materias primas para reducir los costos de transporte y aumentar los márgenes de beneficio generales.

Conclusión

La demanda sustancial de la industria electrónica está impulsando el mercado del cuarzo de alta pureza. El aumento significativo de los semiconductores también está mejorando la tasa de consumo de HPQ. Además, la creciente demanda de energía renovable también está beneficiando el crecimiento del mercado, ya que se utiliza cuarzo de alta pureza en las células fotovoltaicas, que se utilizan en los paneles solares.

Debido al aumento de la demanda del sector de la electrónica, los principales fabricantes de todo el mundo se están centrando en ampliar sus capacidades de producción. Nuevos jugadores también están ingresando al mercado. Para mantenerse competitivos en el mercado, los nuevos jugadores se están enfocando en ofrecer productos de grado de alta pureza, así como en la innovación de productos. Para aumentar las ventas de productos, los actores del mercado están fortaleciendo sus redes de cadena de suministro.

