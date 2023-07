El mercado mundial de contenedores de basura inteligentes se prevé que crezca a una CAGR considerable del 8,2% durante el período de pronóstico. El estilo de vida cambiante y la creciente población urbanizada están impulsando el crecimiento del mercado de contenedores de basura inteligentes en todo el mundo. Las personas se sienten más atraídas por los electrodomésticos modernos que hacen que su casa se vea moderna y también la tecnología avanzada también hizo que su trabajo sea fácil y rápido, que es el factor principal que está impulsando el crecimiento del mercado mundial de contenedores de basura inteligentes durante el período de pronóstico. El consumo de cubos de basura inteligentes está aumentando en las zonas residenciales. Muchas empresas están utilizando tecnología de inteligencia artificial en contenedores de basura inteligentes para hacerlos un poco más cómodos de usar y tecnológicamente avanzados. La creciente demanda de tecnología de inteligencia artificial entre las personas hizo que muchos jugadores clave implementaran IA en sus contenedores de basura inteligentes.

La demanda de contenedores de basura basados ​​en IA no solo está aumentando en las áreas residenciales, sino que el gobierno también está utilizando voluntariamente la tecnología de IA para mantener los alrededores limpios y saludables. Por ejemplo, en enero de 2020, Kitro presentó un contenedor de basura con IA. El contenedor de alimentos inteligente de Kitro registra todo lo que se arroja en él. La cámara y el sistema de inteligencia artificial brindan una imagen detallada de los desechos. Podría reducir el desperdicio de alimentos en un 40%, según sus creadores. Además, en mayo de 2019, San Francisco firmó un acuerdo con Nordsense, una empresa de tecnología de gestión de residuos basada en inteligencia artificial (IA) con sede en Sunnyvale, California, para instalar 1000 sensores de referencia multipunto en contenedores de basura a lo largo de los principales corredores comerciales. Además, en marzo de 2019, Winnow Vision lanzó un contenedor impulsado por IA que tiene como objetivo reducir el desperdicio de alimentos.

Cobertura de mercado

El número de mercado disponible para – 2021-2029

Año base- 2021

Período de pronóstico- 2023-2029

Segmento cubierto-

Por tipo

Por Tecnología

Por aplicaciones

Regiones cubiertas-

América del norte

Europa

Asia-Pacífico

Resto del mundo

Panorama competitivo: iTouchless Housewares and Products Inc., Honey-Can-Do International, LLC, Busch Systems International Inc., Nine Stars Group (USA) Inc., The EKO Group y otros.

Segmento de informe de mercado de papelera inteligente

Por tipo

Basura de sensores

Papelera de movimiento automático

Seguimiento de residuos

Por Tecnología

Reconocimiento de imagen

Inteligencia artificial

Internet de las cosas (IoT)

By Application

Residential

Commercial

Smart Trash Bin Market Report Segment by Region

North America

United States

Canada

Europe

UK

Germany

Spain

France

Italy

Rest of Europe

Asia-Pacific

India

China

Japan

South Korea

Rest of APAC

Rest of the World

Company Profiles

Ausko Pte Ltd.

Brabantia

Busch Systems International Inc.

Ecube Labs

Enevo Oy

Glasdon International Ltd.

Home Depot

Honey-Can-Do International, LLC

iTouchless Housewares and Products Inc.

The EKO Group

Newell Brands, Inc. (Rubbermaid)

Nine Stars Group (USA) Inc.

Simplehuman

