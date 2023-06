El mercado de conmutadores de transmisión de América del Nortese anticipa que muestre una CAGR de 8.5% durante el período de pronóstico. La alta demanda de resoluciones de Alta Definición (HD) y 4K tanto por parte de los espectadores como de los productores es un factor clave que contribuye al alto crecimiento del mercado regional. La transmisión de video se considera la industria del entretenimiento de más rápido crecimiento en América del Norte, con una cantidad considerable de importantes plataformas de transmisión de video que incluyen Netflix, Prime Video, YouTube TV, FuboTV, Disney+, VRV y Tubi. Estas plataformas tienen la participación de mercado más alta en la industria global de transmisión de video, por lo tanto, contribuyen a la gran demanda de conmutadores de transmisión para mantener la calidad de la transmisión de videos. Sin embargo, la falta de estandarización y el alto costo de estos conmutadores son los factores clave que restringen el crecimiento del mercado regional.

El mercado de conmutadores de transmisión está segmentado según el tipo de producto y la aplicación. Según el tipo de producto, el mercado de conmutadores de transmisión se segmenta en conmutadores de control maestro, conmutadores de producción y conmutadores de enrutamiento. Según el tipo de producto, se prevé que los mezcladores de producción tengan una participación de mercado importante debido a su creciente utilidad en la producción de efectos especiales en los videos. Según la aplicación, el mercado de conmutadores de transmisión se segmenta en transmisión deportiva, producción de noticias, posproducción y producción de estudio. Según la solicitud, se considera que la producción de estudio tiene una participación de mercado importante. Se anticipa que la creciente industria de transmisión de video contribuirá a la alta participación de este segmento de mercado.

Segmentación del mercado de conmutadores de transmisión de América del Norte

por producto

Conmutadores de control maestro

Conmutadores de producción

Conmutadores de enrutamiento

por aplicación

Retransmisiones deportivas

Producción de noticias

Post-producción

Producción de estudio

Análisis Regional

A NOSOTROS

Canada

Perfiles de la empresa

Broadcastpix, inc.

Clyde Broadcast, Inc.

Datavideo Technologies Co.

Sistemas ETL, Ltd.

Evertz Microsystems, Ltd.

Valle de la hierba Canadá

harris corp.

Ikegami Electronics (EE. UU.), Inc.

Imagine Communications Corp.

Matrix Switch Corp.

NEC Corp.

NewTek, Inc.

RGB Systems, Inc. dba Extron Electronics

Ross Video, Ltd.

Sony Corp.

Utah Scientific, Inc.

