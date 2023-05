Mercado de conductores transparentes de nanocables de plata 2022

Se ha demostrado que los nanocables de plata (AgNW) funcionan eficazmente como electrodos conductores transparentes (TCE) de próxima generación en dispositivos semiconductores orgánicos. Esto se debe principalmente a factores como la baja resistencia de la hoja, la alta transmitancia óptica y el bajo costo de procesamiento.

Los conductores transparentes de nanocables de plata son elementos clave en muchos dispositivos, especialmente los dispositivos optoelectrónicos como LCD, LED, células solares, pantallas táctiles y pantallas flexibles. Estos conductores poseen la combinación única de conductividad eléctrica y transparencia óptica, lo que permite la extracción de portadores eléctricos mientras transmite luz a través de la capa.

Durante las últimas décadas, los óxidos metálicos dopados, principalmente el óxido de indio y estaño (ITO), fue el material comúnmente utilizado para los dispositivos optoelectrónicos debido a su alta transparencia óptica y alta conductividad eléctrica. Sin embargo, varios inconvenientes en ITO, incluida su vulnerabilidad al agrietamiento en sustratos flexibles, el requisito de alta temperatura durante los procesos de fabricación, requirieron encontrar una alternativa. Además, el uso de ITO resultó costoso debido al rápido agotamiento de la fuente de indio elemental.

Con el fin de buscar alternativas para los ITO, se han realizado varios intentos utilizando nuevos tipos de materiales funcionales y de nanoescala. Estos materiales incluyen nanotubos de carbono, grafeno, polímeros conductores y nanocables de plata (AgNW). Entre estos, el nanocable de plata está emergiendo como un candidato prometedor para las aplicaciones de electrónica flexible. Se debe principalmente a sus intrigantes propiedades eléctricas, ópticas y térmicas. La conductividad eléctrica del nanocable de plata es la más alta entre todos los metales, es decir, 6,3 × 107 S/m.

Los conductores transparentes de nanocables de plata ya han demostrado una resistencia de hoja y una transmitancia óptica comparables a los conductores transparentes basados ​​en ITO. Algunas de las otras características críticas, como la adhesión mecánica, la morfología de la superficie y la flexibilidad, se exploran continuamente antes de la implementación de nanocables de plata en conductores transparentes para dispositivos optoelectrónicos.

Los factores que impulsan la adopción de nanocables de plata en conductores transparentes, en lugar de otras tecnologías tradicionales, incluyen su fácil disponibilidad a diferencia de otros materiales como ITO, interferencia de luz mínima, capacidades de transmisión excepcionales y baja turbidez. Además, los nanocables de plata son extremadamente flexibles, lo que permite su dispersión en tintas para recubrimientos de rollo a rollo en el caso de sustratos flexibles.

Además, los conductores transparentes de nanocables de plata de alta calidad están experimentando una rápida adopción en las células solares orgánicas y los LED de última generación. Esto se debe principalmente a las propiedades de los conductores transparentes de nanocables, como baja resistencia de derivación y excelente flexibilidad.

El proceso es simplificado y económico en comparación con otros procesos que involucran el uso de ITO o grafeno. Varios estudios sugirieron que los LED fabricados con conductores transparentes de nanocables de plata han mejorado el rendimiento eléctrico y óptico que sus contrapartes anteriores. Pocos de ellos incluyen un comportamiento óhmico mejorado bajo voltajes de polarización altos y una mejor distribución de corriente (debido a un valor de derivación bajo).

Sin embargo, se espera que la creciente adopción de nanocables de plata en los conductores transparentes se vea obstaculizada por los efectos pronunciados de las fluctuaciones en el flujo de corriente de los nanocables de plata.

Los principales participantes del mercado están realizando importantes inversiones en investigación y desarrollo para ofrecer productos innovadores que aprovechen la tecnología de los conductores transparentes de nanocables de plata. Los principales participantes del mercado se están dirigiendo hacia la optimización de nanocables que tengan una menor resistencia de lámina y propiedades ópticas mejoradas.

Segmentación de mercado

por técnicas de fabricación : impresión por transferencia sobre sustratos de polietileno (generalmente politereftalato de etileno (PET)), fundición por goteo, pulverización con aire a partir de una suspensión de nanocables, filtración al vacío

por región : Asia Pacífico, Europa, América del Norte, América Latina, Oriente Medio y África

Los principales actores que operan en esta industria incluyen 3M Company, Armor Group, Inc., Atmel Corporation, CN Innovations Ltd., Cambrios Technologies Corporation, Carestream Advanced Materials, Inc., Heraeus Holding GmbH, Innova Dynamics, Inc. y Seashell Technology LLC.

