Una clínica minorista es una clínica médica sin cita previa ubicada en un entorno minorista, como una farmacia o una tienda de comestibles. Estas clínicas generalmente cuentan con personal de enfermería practicante o asistentes médicos y brindan servicios básicos de atención médica, como vacunas, exámenes de detección y tratamiento de enfermedades y lesiones menores.

Tendencias clave

Las tendencias clave en la tecnología de Retail Clinics son:

-Un movimiento hacia una atención más integrada y fluida: en el pasado, las clínicas minoristas a menudo se consideraban un tipo de atención separada y distinta del resto del sistema de atención médica. Sin embargo, existe una tendencia hacia una atención más integrada y fluida, con clínicas minoristas cada vez más conectadas con el resto del sistema de atención médica.

-Un aumento en el uso de la tecnología: Las clínicas minoristas utilizan cada vez más la tecnología para mejorar la prestación de la atención. Esto incluye el uso de registros de salud electrónicos, telemedicina y pruebas en el punto de atención.

-Un enfoque en la calidad y la seguridad: existe un creciente enfoque en la calidad y la seguridad en las clínicas minoristas. Esto incluye el uso de guías y protocolos clínicos, así como la implementación de iniciativas de mejora de la calidad.

-Un aumento en el número de servicios ofrecidos: Las clínicas minoristas ofrecen cada vez más una gama más amplia de servicios, más allá de la atención primaria. Esto incluye la provisión de atención preventiva, manejo de enfermedades crónicas y servicios de bienestar.

Factores clave

Los impulsores clave del mercado de clínicas minoristas incluyen la creciente demanda de servicios de atención médica convenientes y asequibles, el aumento del número de trabajadores y la creciente preferencia por la atención médica preventiva. También se espera que otros factores, como el creciente número de proveedores de seguros y las iniciativas gubernamentales para promover las clínicas minoristas, impulsen el crecimiento del mercado.

La creciente demanda de servicios de atención médica convenientes y asequibles es el principal impulsor del crecimiento del mercado de clínicas minoristas. Las clínicas minoristas ofrecen una amplia gama de servicios, como vacunas, controles de rutina y tratamiento de dolencias menores a un costo menor en comparación con los entornos de atención médica tradicionales. Las clínicas minoristas suelen estar ubicadas en las tiendas minoristas, lo que las hace fácilmente accesibles para los pacientes.

El creciente número de población activa es otro factor clave para el mercado de las clínicas minoristas. El ajetreado estilo de vida de la población activa ha llevado a la necesidad de servicios de salud convenientes y rápidos. Las clínicas minoristas ofrecen servicios tales como citas sin cita previa y horarios extendidos, que son convenientes para la población activa.

La creciente preferencia por la atención médica preventiva es otro factor que impulsa el crecimiento del mercado de clínicas minoristas. Las clínicas minoristas ofrecen servicios como exámenes de salud y vacunas, que ayudan en la detección temprana y prevención de enfermedades. Las clínicas minoristas también están desempeñando un papel importante en la reducción de los costos de atención médica al reducir el número de visitas a la sala de emergencias.

Segmentos de mercado

por aplicación Química Clínica e Inmunoensayo Vacunación Diagnóstico en el punto de atención Otras aplicaciones

por propiedad Minorista Hospital Otros

Por usuarios finales Almacenar Centro comercial hospitales Otros

Por región América del norte Los Estados Unidos Canada México Europa El Reino Unido Alemania Francia España El resto de Europa



Jugadores claves. Jugadores principales

El informe de mercado de Clínicas minoristas incluye jugadores como Walgreen Co., Concentra, Inc., Rite Aid Corp., CVS Health., The Kroger Co., MedExpress, Walmart Inc., NextCare Holdings, Inc., Bellin Health Systems y Doctors Cuidado.

