Se prevé que el mercado mundial de centros de datos ecológicos crezca a una CAGR considerable del 17,3 % durante el período de pronóstico (2023-2030). El creciente enfoque en el mercado indio para construir un centro de datos ecológico en todo el país es un factor clave que impulsa el mercado global. Se prevé que el enfoque reciente de la India hacia la infraestructura de construcción ecológica proporcione un impulso a los centros de datos ecológicos o sostenibles en la India. Con el objetivo de un centro global en computación en la nube, alojamiento y entrega de contenido, y sistemas y servicios de comunicación de datos, la Autoridad Reguladora de Telecomunicaciones de la India (TRAI) en noviembre de 2022 publicó recomendaciones sobre el marco regulatorio para promover la economía de datos a través del establecimiento de centros de datos (DC). , redes de entrega de contenido (CDN) e intercambios de interconexión (IXP) en India.

La Política de centros de datos de India 2020, publicada por el Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información (MeitY), también reconoce la ausencia de normas de construcción especializadas para construir centros de datos, conectividad de red de cable submarino limitada geográficamente, alto costo de capital y gastos operativos. El IGBC (Indian Green Building Council), una división de la Confederación de la Industria India (CII), acogió con beneplácito las recomendaciones recientes de TRAI para promover los centros de datos en India y las consideró un paso adelante en el examen de los inconvenientes que limitan el funcionamiento eficiente de los centros de datos. teniendo en cuenta los requisitos específicos de la India. IGBC promueve el PUE (Eficacia del uso de energía) ideal de 1,4 a 1,5 para promover centros de datos ecológicos, teniendo en cuenta los puntos de vista de los propietarios de los centros de datos. Singapur y los Países Bajos han establecido su PUE en 1.

PUE indica la eficiencia energética de un centro de datos. Es la relación entre la cantidad total de energía utilizada por una instalación de centro de datos y la potencia suministrada al equipo informático. TRAI, en sus recomendaciones, ha previsto que el IGBC junto con el Centro de Ingeniería de Telecomunicaciones (TEC) deberían “encomendarse con la tarea de enmarcar los estándares de certificación de los CD verdes en India y el gobierno debe hacer cumplir dichos esquemas para invitar a la solicitud de propuestas (RFP) en un base experimental para la adopción de nuevas tecnologías y métodos para promover los CD verdes”. Avanzando en la dirección de la creación de un centro de datos verde; En octubre de 2022, PhonePe, una plataforma fintech india, lanzó su primer centro de datos ecológico en India, aprovechando tecnologías y soluciones de Dell Technologies y NTT.

Panorama competitivo : Cisco Technology Inc., IBM Corp., Dell EMC Inc., Fujitsu Ltd., Hitachi Ltd., entre otros.

