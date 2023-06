Se prevé que el mercado mundial de carretillas elevadoras crezca a una CAGR considerable del 4,9 % durante el período de pronóstico. El factor principal que impulsa el crecimiento del mercado es la participación activa de las empresas clave del mercado. Los actores del mercado aumentan constantemente la competencia en el mercado a través de sus nuevos lanzamientos, innovaciones y colaboraciones que contribuyen al crecimiento del mercado. Algunos de los desarrollos recientes adoptados recientemente incluyen:

En julio de 2021, KION Group AG construyó una nueva planta industrial para el camión en la ciudad polaca de Ko?baskowo, cerca de Szczecin. El sitio es para fabricar carretillas elevadoras contrapesadas para todas las corporaciones de marca dentro del segmento KION Industrial Trucks & Services. Además, en mayo de 2021, Jungheinrich presentó su nueva ERD 220i, una transpaleta eléctrica. El nuevo ERD 220i tenía una dimensión L2 de solo 1.065 mm y se considera el camión más compacto de su clase en comparación con su predecesor, el ERD 220i es más de 300 mm más corto debido a su nuevo concepto de batería de iones de litio, que resultó en una reducción de espacio de aproximadamente un 25%.

En abril de 2021, Godrej Material Handing lanzó su nueva carretilla elevadora eléctrica Uno. Ofrece una ergonomía avanzada, visibilidad mejorada, seguridad aumentada y un tiempo de ejecución más largo en cada carga, esta nueva carretilla elevadora eléctrica Uno es un caballo de batalla en la categoría de carretillas elevadoras de 1,5 a 3 toneladas.

Cobertura de mercado

El número de mercado disponible para – 2021-2028

Año base- 2021

Período de pronóstico- 2022-2028

Segmento cubierto-

Por tipo de tren de potencia

por clase

Por vertical de usuario final

Regiones cubiertas-

América del norte

Europa

Asia-Pacífico

Resto del mundo

Competitive Landscape- including Godrej & Boyce Manufacturing Co. Ltd., Hyster-Yale Materials Handling Inc., Hyundai Heavy Industries Co., Ltd., KION GROUP AG, Toyota Industries Corp., and others.

Forklift Truck Market Report Segment

By Power-Train Type

Internal Combustion Engine (ICE)

Electric Motor

By Class

Class I

Class II

Class III

Class IV

By End-User Vertical

Industrial

Construction

Manufacturing

Forklift Truck Market Report Segment by Region

North America

United States

Canada

Europe

UK

Germany

Spain

France

Italy

Rest of Europe

Asia-Pacific

India

China

Japan

South Korea

Rest of APAC

Rest of the World

Latin America

Middle East and Africa

Company Profiles

Anhui Heli Co., Ltd.

CLARK MATERIAL HANDLING

Crown Gabelstapler GmbH & Co. KG

Doosan Industrial Vehicles Co. Ltd.

EP EQUIPMENT

Hangcha Group Co.

Jungheinrich AG

Komatsu Ltd.

Lonking Holdings Ltd.

Mitsubishi Logisnext Europe B.V.

For More Customized Data, Request for Report Customization @

