La carne de cerdo orgánica se produce a partir de la cría de cerdos o cerdos de granjas orgánicas y mediante el cumplimiento de los estándares de producción orgánica, como la ausencia de antibióticos, hormonas de crecimiento suplementarias y otros. A nivel mundial, la demanda de productos cárnicos orgánicos está aumentando principalmente entre los países de América del Norte y Europa occidental. La demanda de alimentos orgánicos ha experimentado un crecimiento sustancial a nivel mundial en los últimos años. El aumento de la conciencia de los consumidores sobre los beneficios para la salud de los productos orgánicos y el fuerte apoyo de los fabricantes multinacionales de alimentos y bebidas para el desarrollo de productos cárnicos orgánicos como la carne de res, cerdo, cordero, pollos de engorde, etc. son factores clave que aumentan la demanda de productos orgánicos a base de carne de cerdo en el mundo. mercado.

Mercado de carne de cerdo orgánica: impulsores del mercado

Los impulsores clave que aumentan la demanda de carne de cerdo orgánica en el mercado global están aumentando la preferencia de los consumidores por productos alimenticios orgánicos sobre los convencionales, ya que los consumidores optan por productos que son naturales con menos químicos y aditivos. Los productos alimenticios orgánicos no tienen aditivos ni productos químicos y ofrecen los nutrientes necesarios y, por lo tanto, están ganando más confianza que los productos alimenticios convencionales. La conciencia entre los consumidores sobre el impacto negativo de los aditivos alimentarios, productos químicos, antibióticos, etc. en la salud está aumentando y se espera que sean los factores clave para demandar productos orgánicos como la carne de cerdo orgánica y debido a que compran más productos naturales y orgánicos que otros. productos Por otro lado, en los países desarrollados, la tendencia de productos cárnicos orgánicos en hoteles, restaurantes, y los cafés también aumentan debido a la creciente preferencia de los consumidores hacia los productos alimenticios naturales y orgánicos. Además, está aumentando la conciencia entre los millennials sobre el impacto negativo de los aditivos alimentarios, productos químicos, antibióticos, etc. en la salud. Se espera que la generación del milenio sea el segmento clave para demandar productos orgánicos como carne de cerdo orgánica, carne de res orgánica, cordero orgánico y pollos de engorde orgánicos, ya que realizan más compras de productos naturales y orgánicos que otros segmentos.

Mercado de carne de cerdo orgánica: segmento de mercado

El mercado de carne de cerdo orgánica está segmentado según el tipo de producto, el uso final y el canal de distribución. Sobre la base del segmento de tipo de producto, el mercado de carne de cerdo orgánica se segmenta en carne de cerdo orgánica cruda y carne de cerdo orgánica procesada. La demanda de carne de cerdo orgánica procesada está aumentando en el mercado minorista de alimentos, especialmente entre los minoristas de cadenas de comida rápida y el sector de la hostelería. Otro segmento de mercado para la carne de cerdo orgánica está segmentado por uso final, incluye doméstico y comercial. Además, el mercado para el segmento comercial está subsegmentado por la industria alimentaria y por el segmento HoReCa. Por canal de distribución, el mercado de carne de cerdo orgánica está segmentado en segmentos directos e indirectos. El segmento indirecto se subsegmenta aún más en comercio moderno, tiendas de conveniencia, tiendas especializadas, minoristas en línea y otros. Entre el canal de distribución,

Mercado de Carne de Cerdo Orgánica: Segmento Regional

Sobre la base del segmento regional, un mercado de carne de cerdo orgánica se segmenta en siete regiones diferentes. El segmento regional incluye América del Norte, América Latina, Europa Occidental, Europa del Este, Asia-Pacífico, Japón y Medio Oriente y África. Al analizar la producción de carne de cerdo orgánica en el mercado mundial, la principal demanda de carne de cerdo orgánica en el mercado mundial es de América del Norte seguida de Europa Occidental. Por otro lado, la demanda de carne de cerdo orgánica es muy baja en los países de Medio Oriente debido a ciertas creencias religiosas y la prohibición del gobierno sobre el consumo de productos a base de carne de cerdo.

Mercado de carne de cerdo orgánica: jugadores clave

Algunos de los actores clave que operan en el negocio de la carne de cerdo orgánica en el mercado global son Organic Prairie, Hoch Orchard & Gardens, Becker Lane Organic, Seven Sons Farms, Dalehead Foods, Longbush Free Range, Skagit River Ranch LLC, Strauss Brands Incorporated, Good Earth Farms, LLC, Sunshine Coast Organic Meats y otros.

