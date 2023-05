By

mercado de calcetines

Según la investigación de PMR, “Oportunidades, desafíos, estrategias y pronósticos globales del mercado de calcetines para 2023” se ha agregado a la Investigación de mercado de persistencia.

Los calcetines se conocen comúnmente como calcetería y se usan específicamente para las piernas y los pies. Los diferentes tipos de calcetería incluyen medias corporales, medias de compresión, medias largas, medias hasta la rodilla, calzas, calcetería, medias, medias, calcetines para los dedos de los pies y calentadores de piernas. El término calcetería también se utiliza para el tipo, peso y grosor del tejido de punto. El mercado mundial de calcetería ha crecido a un ritmo sólido en los últimos años y se espera que sea testigo de un rápido crecimiento durante el período de pronóstico. El aumento de la conciencia del consumidor sobre la calidad, la durabilidad, la moda y el estilo y la conciencia del cuidado personal son algunos de los factores que impulsan el crecimiento del mercado de las medias.

Si bien el segmento de calcetería para mujeres no ha aumentado en los últimos años, la demanda de estos productos está mostrando un fuerte crecimiento en el segmento de hombres, debido al aumento de las tendencias de la moda y la indumentaria. Se espera que las calcetería experimenten un rápido crecimiento en términos de volumen y valor durante el período de pronóstico.

Se espera que el aumento de los ingresos personales disponibles junto con los estilos de vida cambiantes aumente el crecimiento del mercado mundial de calcetería durante el período de pronóstico. Además de esto, el predominio de formas modernas de venta minorista, como supermercados, tiendas de descuento y farmacias, está aumentando la visibilidad de los productos. Esto brinda a los consumidores un fácil acceso a prendas de vestir, como calcetines.

El aumento de las ventas en el sector del comercio en línea está impulsando el crecimiento del mercado global de calcetería al ahorrar tiempo a los compradores y ofrecer varios descuentos en productos. Por lo tanto, se proyecta que las tiendas en línea sean el segmento de más rápido crecimiento que se espera aumente el crecimiento del mercado mundial de calcetería durante el período de pronóstico.

segmentación de mercado

por producto

media del cuerpo

medias de compresión

Hasta la rodilla, atraco

medias

medias

medias

calcetines

por tamaño

pequeño

medio

de gran tamaño

más

por demografía

hombres

femenino

Por rango de precio

de primera calidad

medio

bajo

Por canal de distribución

comerciante en masa

punto de venta monomarca

tienda en línea

grandes almacenes

Otros (farmacias).

Geográficamente, la industria mundial de la calcetería se puede dividir en regiones principales que incluyen América del Norte, América Latina, Europa occidental y oriental, Asia Pacífico, Japón y Medio Oriente y África. La región europea representó la mayor participación del mercado mundial de calcetines en 2015, seguida por Estados Unidos con aproximadamente el 60 % de participación en el mismo año.

Se espera que el fuerte crecimiento económico, junto con el aumento de los ingresos personales disponibles en países asiáticos como India y China, genere una mayor demanda de calcetines cómodos y elegantes, lo que impulsará el crecimiento en Asia Pacífico durante el período de pronóstico.

El mercado está muy fragmentado ya que hay numerosos jugadores pequeños y regionales presentes en todo el mundo. Los principales actores del sector organizado identificados a lo largo de la cadena de valor del mercado global de calcetería incluyen a Hanesbrands Inc., Gildan Activewear, CSP International, L Brands, Golden Lady SpA, LVMH, Accorn Products y Jockey International. Se espera que un aumento en las fusiones y adquisiciones sea una estrategia comercial importante que los fabricantes adoptarán para fortalecer su presencia en el mercado mundial de calcetería en los próximos años.

