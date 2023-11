El mercado de buques cisterna para productos químicos alcanzará un valor estimado de 64,2 mil millones de dólares para 2029

El informe tiene como objetivo ofrecer una perspectiva integral sobre el mercado de buques cisterna para productos químicos 2029. Ofrece una descripción general de la industria, que abarca un análisis del crecimiento del mercado desde perspectivas históricas y futuristas, centrándose en parámetros clave como los ingresos, la demanda y los datos de oferta, cuando corresponda. El estudio proporciona estimaciones regionales, pronósticos y análisis de tendencias para numerosos países, incluidos EE. UU., Canadá, México, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, Rusia, Turquía, Bélgica, Países Bajos, Suiza, Luxemburgo y el resto de Europa. , así como Japón, China, Corea del Sur, India, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Tailandia, Malasia, Indonesia, Filipinas y el resto de Asia-Pacífico . Además, cubre Brasil, Argentina, el resto de Sudamérica, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Egipto, Israel, Sudáfrica y el resto de Medio Oriente y África, entre otros. El informe también aborda el impacto de la COVID-19 y proporciona previsiones para la recuperación posterior a la misma.

Data Bridge Market Research analiza el mercado para alcanzar un valor estimado de 64,2 mil millones de dólares para 2029 y crecer a una tasa compuesta anual del 4,6% en el período de pronóstico mencionado anteriormente.

Jugadores destacados del mercado global de Tanque químico :

Bahri, Stolt-Nielsen, Odfjell, Navig8, MOL CHEMICAL CISTERS PTE. LTD, Wilmar International Ltd, MISC Berhad, Team Tankers International Ltd, IINO KAIUN KAISHA, LTD, MAERSK TANKERS, PT Berlian Laju Tanker Tbk, Tokio Marine Asia Pte. Limitado. Ltd, TSM Group, Global Chemical Co. Ltd, Global Chemical Data, Inc, Chemical Manufactures Inc., Market Actives, LLC, entre otros.

Alcance del mercado global de Buque cisterna para productos químicos :

El mercado de quimiqueros está segmentado según el tipo de producto, la capacidad, el tipo de flota y el material de la flota. El crecimiento entre los diferentes segmentos le ayuda a obtener conocimientos relacionados con los diferentes factores de crecimiento que se espera que prevalezcan en todo el mercado y a formular diferentes estrategias para ayudar a identificar las áreas de aplicación principales y la diferencia en su mercado objetivo.

Según el tipo de producto, el mercado de quimiqueros se segmenta en productos químicos orgánicos, productos químicos inorgánicos y aceites y grasas vegetales.

Según la capacidad, el mercado de quimiqueros se segmenta en menos de 10.000 DWT, 10.000 – 19.999 DWT y más de 20.000 DWT.

Según el tipo de flota, el mercado de quimiqueros se segmenta en IMO 1, IMO 2 y IMO 3.

Según el material de la flota, el mercado de buques cisterna para productos químicos se segmenta en acero inoxidable y revestido.

Perspectivas regionales:

Se estima que América del Norte domina el mercado de quimiqueros debido al gran número de constructores navales y propietarios de flotas en la región. Asia-Pacífico, por otro lado, seguirá mostrando un crecimiento lucrativo dentro del período previsto debido a la disponibilidad de nuevos participantes y jugadores emergentes en la región.

Tabla de contenido del mercado Buque cisterna para productos químicos :

1: Introducción, producto de fuerza impulsora del mercado, objetivo de estudio y alcance de la investigación del mercado global de buques cisterna para productos químicos.

2: Resumen exclusivo: la información básica del mercado global de buques cisterna para productos químicos.

3: Impacto cambiante en la dinámica del mercado: impulsores, tendencias, desafíos y oportunidades del quimiquero global; Análisis post COVID.

4: Presentación del análisis global de factores de mercado de buques cisterna para productos químicos, análisis de impacto posterior a COVID, cinco fuerzas de Porters, cadena de suministro/valor, análisis PESTEL, entropía de mercado, análisis de patentes/marcas comerciales.

5: Visualización por tipo, usuario final y región/país.

6: Evaluación de los principales fabricantes del mercado global de buques cisterna para productos químicos que consta de su panorama competitivo, análisis de grupo de pares, matriz BCG y perfil de la empresa.

7: Evaluar el mercado por segmentos, por países y por fabricantes/empresa con participación en los ingresos y ventas por países clave en estas diversas regiones.

… Continuará

