El mercado de bolsas de golf obtendrá un crecimiento abrumador de 1.700,74 millones de dólares estadounidenses para 2030, y se espera que experimente una tasa compuesta anual del 3,10%, tamaño, participación, tendencias, oportunidades de crecimiento y perspectivas competitivas.

Actores del mercado cubiertos

Callaway Golf Company (EE.UU.), Acushnet Company (EE.UU.), Roger Cleveland Golf Company, Inc. (EE.UU.), Taylor Made Golf (EE.UU.), MIZUNO GOLF (EE.UU.), Dongguan Fortune Golf Handbag CO.,LTD (China), VESSEL CO., INC. (EE.UU.), Real Leather Studio (Reino Unido), Belding Golf Bag Company (EE.UU.), Forgan’s St Andrews (Reino Unido), Amer Sports (Finlandia), Bridgestone Golf (EE.UU.), PUMA SE (Alemania), RALPH LAUREN (EE.UU.), Under Armour, Inc. (EE.UU.), Sumitomo Rubber Industries, Ltd. (Japón), Nike, Inc. (EE.UU.), Adidas Group (Alemania) y PING (EE.UU.)