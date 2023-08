Se prevé que el mercado mundial de bolígrafos digitales crezca a una CAGR considerable del 9,8 % durante el período de pronóstico. El bolígrafo digital es un dispositivo que permite a los usuarios capturar datos escritos a mano y dibujar digitalmente con varios dispositivos, como PC, teléfonos inteligentes y tabletas. Actualmente, cada industria se está enfocando en digitalizarse en diferentes sectores, como banca y finanzas, atención médica, educación y otros, lo que se espera que tenga un impacto positivo en el crecimiento del mercado. Además, la adopción de bolígrafos digitales ayuda a reducir los suministros generales de oficina, lo que se traduce en un aumento de la facilidad de uso entre los consumidores.

Además, el Pro Pen 2 de Wacom tiene cuatro veces más precisión y sensibilidad a la presión que el Pro Pen anterior. El Pro Pen 2 mejorado crea una experiencia intuitiva y fluida con un seguimiento prácticamente sin retrasos en una superficie de vidrio grabado antirreflejo que emula la sensación natural y la respuesta de un bolígrafo o pincel tradicional. Además, la unión óptica reduce en gran medida el paralaje para un mejor rendimiento cuando se trabaja con líneas finas o detalles.

Sin embargo, el alto costo asociado con estos bolígrafos digitales debido a la integración de múltiples funciones está obstaculizando el crecimiento del mercado. Estos bolígrafos no son adecuados para largas horas de trabajo, ya que deben cargarse. Además, el almacenamiento depende del tamaño de la memoria y requiere un tipo específico de papel o cuaderno, lo que restringe el mercado de bolígrafos digitales.

Cobertura de mercado

El número de mercado disponible para – 2021-2030

Año base- 2023

Período de pronóstico- 2023-2030

Segmento cubierto-

Por uso

Por Tecnología

Por Aplicaciones

Regiones cubiertas-

América del norte

Europa

Asia-Pacífico

Resto del mundo

Panorama competitivo: Apple Inc., Canon Inc., Dell technologies, Hanvon Technology Co. Ltd., Lenovo, Microsoft Inc., Samsung Electronics Co. Ltd., Xcallibre y otros.

Segmentación del mercado de bolígrafos digitales

Por uso

ordenador personal

Tableta

teléfono inteligente

Por Tecnología

Lápiz digital para cámara

Bolígrafo digital acelerómetro

Bolígrafo digital con bola de seguimiento

Otros

por aplicación

BFSI

Cuidado de la salud

Gobierno

Educación

Otros (medios y entretenimiento y venta minorista)

Análisis Regional

América del norte

Estados Unidos

Canada

Europa

Reino Unido

Alemania

España

Francia

Italia

El resto de Europa

Asia-Pacífico

India

Porcelana

Japón

Corea del Sur

Resto de APAC

Resto del mundo

Perfiles de la empresa

Tomo nota del grupo AB

Hanvon Technology Co. Ltd.

Desarrollo empresarial de HP

Huawei Technologies Co. Ltd.

Iris SA

lenovo

Livescribe Inc.

luidia inc.

Moleskin Srl

NeoLabConvergrence, Inc.

Neo bolígrafo inteligente Inc.

Nova Nordisk A/S

Samsung Electronics Co. Ltd.

corporación sony

Corporación Toshiba.

Grupo Wacom

Cubrimos más de 15 industrias principales, segmentadas en más de 90 sectores. Más de 120 países son para el análisis.

