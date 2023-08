Se espera que el mercado Espiral anticonceptiva intrauterina crezca a una CAGR significativa durante el período de pronóstico. Los principales impulsores del mercado de dispositivos anticonceptivos intrauterinos (DIU) son los avances tecnológicos que dan como resultado una anticoncepción eficaz con menos efectos secundarios, un aumento en la cantidad de embarazos no deseados e iniciativas gubernamentales y del sector privado de apoyo para prevenir embarazos y abortos no deseados. Una concepción no deseada se conoce como embarazo no deseado. El embarazo no intencional puede ocurrir si no se usa un método anticonceptivo o si se usa incorrectamente. Las adolescentes menores de 18 años tuvieron la tasa más alta de embarazos no deseados, seguidas por las mujeres entre 20 y 24 años. Estos embarazos no deseados están directamente relacionados con un aumento en la demanda de dispositivos anticonceptivos.

Además, el número de embarazos no planificados está aumentando y esto se ha convertido en una gran preocupación mundial. Los embarazos no deseados, por ejemplo, son un importante problema de salud pública, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Según el estudio de 2018 de la Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina, alrededor de 22 millones de abortos inseguros ocurren en todo el mundo cada año, lo que resulta en la muerte de unas 47 000 mujeres. Sin embargo, la mayor conciencia sobre la anticoncepción ha contribuido a una disminución de los embarazos no deseados, así como al crecimiento del negocio de la anticoncepción en los últimos años. Una mayor disponibilidad de espirales anticonceptivas intrauterinas, así como otras medidas de planificación familiar, pueden ayudar a prevenir embarazos no planificados. El uso de DIU redujo el número de embarazos no deseados.

Según un estudio publicado en el Middle East Fertility Society Journal en abril de 2021 por Ghzl Ghazi Alenezi et al., la mayoría de las mujeres de la población urbana de Hail en el norte de Arabia Saudita conocen la planificación familiar y tienen una buena actitud hacia ella. Aproximadamente dos tercios de la población utilizaban ahora alguna forma de anticoncepción, que es más alta que la estimación nacional de Arabia Saudita. Como resultado, se prevé que el mercado que se está investigando esté impulsado por el aumento mundial de embarazos no deseados. Sin embargo, es probable que los riesgos de inducir una infección pélvica inflamatoria (PID) obstaculicen el crecimiento del mercado en un futuro próximo.

Cobertura de mercado

El número de mercado disponible para – 2022-2030

Año base- 2022

Período de pronóstico- 2023-2030

Segmento cubierto

Regiones cubiertas: a nivel mundial

Panorama Competitivo: Abbvie Inc (Allergan Plc), Bayer AG, CooperSurgical Inc., DKT International, EUROGINE, SL, entre otros.

Mercado de bobinas anticonceptivas intrauterinas por segmento

Por tipo

Dispositivo Intrauterino Hormonal

Dispositivo intrauterino de cobre

Por usuario final

hospitales

Clínicas de ginecología

Mercado de bobinas anticonceptivas intrauterinas por región

América del norte

Estados Unidos

Canada

Europa

Reino Unido

Alemania

España

Francia

Italia

El resto de Europa

Asia-Pacífico

India

China

Japan

South Korea

Rest of APAC

Rest of the World

Latin America

Middle East and Africa

Company Profiles

