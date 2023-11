El mercado de biopsia líquida observará una CAGR destacada del 15,2% para 2030, tamaño, participación, tendencias y perspectivas competitivas

Se espera que el mercado de biopsia líquida crezca en el año previsto debido al aumento de actores del mercado y la disponibilidad de servicios avanzados. Además, los fabricantes participan en actividades de desarrollo para lanzar servicios novedosos al mercado. El creciente desarrollo en el campo de las técnicas sanitarias avanzadas está impulsando aún más el crecimiento del mercado.

Sin embargo, dificultades como la falta de protocolos estandarizados y la falta de profesionales capacitados podrían obstaculizar el crecimiento del mercado mundial de biopsias líquidas en el período previsto.

Data Bridge Market Research analiza que el mercado mundial de biopsias líquidas crecerá a una tasa compuesta anual del 15,2% durante el período previsto de 2023 a 2030.

La creciente conciencia de la tecnología de diagnóstico avanzada a nivel mundial ha mejorado la demanda del mercado. El creciente gasto sanitario para mejores servicios de salud también contribuye al crecimiento del mercado. Los principales actores del mercado se centran en varios lanzamientos y aprobaciones de servicios durante este período crucial. Además, el aumento de los avances en procesos y técnicas también contribuye a la creciente demanda de biopsia líquida.

Descargue un informe de muestra exclusivo @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-liquid-biopsy-market&dv

Algunos de los principales actores en el mercado mundial de biopsia líquida son F. Hoffmann-La Roche Ltd, Guardant Health, Thermo Fisher Scientific Inc., Exact Sciences Corporation (Genomic Health), QIAGEN, Labcorp, Johnson & Johnson Services, Inc., Illumina. Inc, mdxhealth, NeoGenomics Laboratories, Bio-Rad Laboratories, Inc., Natera, Inc., CARDIFF ONCOLOGY, INC., PathAI, STRECK, Menarini Silicon Biosystems, Biocept, Inc., Sysmex Inostics Inc., Fluxion Biosciences Inc, Epic Sciences , Predicine, ANGLE plc y Onccite ​​Corporation, entre otros.

Alcance del mercado global de biopsia líquida

El mercado mundial de biopsia líquida se clasifica en nueve segmentos notables que son producto, tipo de Biomaker, tipo de muestra, tipo analítico, tipo de aplicación, aplicación clínica, tecnología, usuario final y canal de distribución. El crecimiento entre estos segmentos lo ayudará a analizar los segmentos de crecimiento del mercado en las industrias y brindará a los usuarios una valiosa descripción general del mercado e información sobre el mercado para ayudarlos a tomar decisiones estratégicas para identificar las aplicaciones principales del mercado.

Producto

Instrumentos

Consumibles y accesorios

Servicios y software

Según el producto, el mercado se segmenta en instrumentos, consumibles y accesorios, servicios y software.

Tipo de biofabricante

Células tumorales circulantes (CTCS)

ADN libre de células circulantes (CFDNA)

ARN libre de células

Exosomas

vesículas extracelulares

Otros

Según el tipo de biofabricante, el mercado se segmenta en células tumorales circulantes (CTCS), ADN libre de células circulantes (CFDNA), ARN libre de células, vesículas extracelulares, exosomas y otros.

Tipo de ejemplo

Basado en muestras de sangre

Basado en muestras de orina

Saliva y otros fluidos tisulares basados ​​en muestras

Otros

Según el tipo de muestra, el mercado se segmenta en muestras de sangre, muestras de orina, muestras de saliva y otros fluidos tisulares, y otras.

Tipo analítico

Molecular

proteómica

Histología/Imagen

Según el tipo analítico, el mercado se segmenta en molecular, proteómica e histología/imágenes.

tipo de aplicacion

Aplicaciones contra el cáncer

Aplicaciones no relacionadas con el cáncer

Según el tipo de aplicación, el mercado se segmenta en aplicaciones oncológicas y aplicaciones no oncológicas.

Aplicacion clinica

Detección de rutina

Selección de terapia

Monitoreo del tratamiento

Monitoreo de recurrencia

Evaluación del paciente

Otros

Sobre la base de la aplicación clínica, el mercado se segmenta en detección de rutina, evaluación del paciente, selección de terapia, seguimiento del tratamiento, seguimiento de la recurrencia y otros.

Tecnología

Análisis paralelo de múltiples genes

Análisis de un solo gen

Sobre la base de la tecnología, el mercado se segmenta en análisis paralelo de múltiples genes y análisis de un solo gen.

Usuario final

hospitales

Laboratorios de Referencia

Centros de Diagnóstico

Centros de Investigación e Institutos Académicos

Otros

Según el usuario final, el mercado se segmenta en hospitales, laboratorios de referencia, centros de diagnóstico, centros de investigación e institutos académicos, entre otros.

Canales de distribucion

Licitación directa

Distribuidor externo

Otros

Según el canal de distribución, el mercado se segmenta en licitación directa, distribuidor externo y otros.

Obtenga una comprensión completa de este informe de investigación @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-liquid-biopsy-market?dv

Gracias por dedicar tu tiempo a leer este artículo. Si estás interesado en profundizar en capítulos específicos o informes regionales, como Norteamérica, Europa o Asia, te invitamos a visitar nuestro sitio web. Allí encontrará una gran cantidad de información valiosa esperando a ser explorada.

Acerca de la investigación de mercado de Puente de datos:

¡Una forma absoluta de pronosticar lo que depara el futuro es comprender la tendencia actual!

Data Bridge Market Research se presentó como una empresa de consultoría e investigación de mercado poco convencional y neotérica con un nivel incomparable de resiliencia y enfoques integrados. Estamos decididos a descubrir las mejores oportunidades de mercado y fomentar información eficiente para que su negocio prospere en el mercado. Data Bridge se esfuerza por brindar soluciones adecuadas a los complejos desafíos comerciales e inicia un proceso de toma de decisiones sin esfuerzo. Data Bridge es el resultado de pura sabiduría y experiencia, que se formuló y enmarcó en el año 2015 en Pune.

Contacto con los medios

Sopan Gedam

Organización: Data Bridge Market Research

Teléfono: +1-888-387-2818

Correo electrónico: [email protected]

Web: www.databridgemarketresearch.com