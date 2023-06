Se espera que el mercado mundial de bidés se vuelva innovador en el período de pronóstico. Inicialmente se observaron interrupciones a corto plazo debido al impacto del Brexit, y luego debido a la pandemia, pero no, el mercado se ha recuperado y continuará haciéndolo también en el próximo período. Se espera que las economías emergentes sean las abanderadas. Esta sería la escena con la vertical de CPG en el futuro.

El bidé es un tipo de accesorio de plomería que se utiliza para la limpieza higiénica de las partes íntimas del cuerpo después del baño. Los bidés se utilizan principalmente para aumentar la higiene personal, reducir el uso de papel higiénico y mejorar el cuidado de la piel. Los bidés están disponibles en varios grados, que van desde un costo asequible de US$ 50 por bidé hasta US$ 1000 por bidé. Los bidés se pueden montar en la pared o en el suelo según la configuración del inodoro. Los bidés montados en la pared son más comunes en los hoteles, centros comerciales, etc. y se consideran principalmente en los baños contemporáneos. Además, el uso de bidés de pared facilita la limpieza del suelo, pudiendo regularse a diferentes alturas. Por lo tanto, se espera que los bidés montados en la pared ganen una gran tracción durante el período de pronóstico. El tipo de bidé montado en el piso son los de estilo pedestal que se encuentran principalmente en edificios antiguos y baños tradicionales.

Mercado de bidés: Dinámica

El mercado mundial de bidés está impulsado principalmente por la creciente conciencia sobre la vida higiénica y la reducción del uso de papel higiénico. La instalación de bidé reduce el uso de papel higiénico hasta en un 75% y por lo tanto reduce la contaminación. El factor como la alta adopción de bidés por parte de las personas mayores que les ayuda a limpiar sin mucho esfuerzo, ayuda al crecimiento del mercado mundial de bidés.

Además, el uso de bidé previene las infecciones del tracto urinario y también es fácil de instalar a un costo asequible, lo que impulsa el mercado mundial de bidés. La creciente urbanización, el uso de accesorios de lujo en hoteles de alta gama son algunos de los factores que se espera que impulsen el mercado mundial de bidés.

Mercado de bidés: segmentación

Sobre la base de la configuración de bidés montado en la pared

Montado en el piso Según el tipo de pulverización Horizontal

Vertical

Otros Según el tipo de bidé bidé electrónico

Bidé no electrónico Sobre la base de características Desodorante de agua

lavado de enema

Boquilla de esterilización

Boquilla autolimpiante

Otros

Mercado de bidés: perspectiva regional

El mercado mundial de bidés se divide en siete regiones, a saber, América del Norte, América Latina, Asia Pacífico excepto Japón (APEJ), Europa Occidental, Europa del Este, Japón y Medio Oriente y África (MEA). Europa Occidental y Europa del Este tienen la mayor participación en el mercado mundial de bidés en términos de consumo o adopción de bidés.

El mercado del bidé en los países europeos ha madurado debido a la aceptación del uso de bidés y también los bidés son comunes en esta región. Seguido por Europa del Este está Japón y APEJ, donde se espera que el mercado del bidé crezca a un ritmo sustancial durante el período de pronóstico.

Se espera que el mercado de bidé en Japón genere altos ingresos ya que la Asociación de la Industria de Equipos Sanitarios de Japón ha establecido nuevos estándares para los inodoros con bidé. Esto se debe a que los Juegos Olímpicos de 2020 serán organizados por Japón en 2020. Se espera que el mercado en América del Norte y América Latina crezca a una CAGR significativa debido a la alta adopción de bidés por parte de la población de edad avanzada y los hoteles de lujo. Algunos de los países de la región MEA, como los países del CCG, tienen la mayoría de las acciones en el mercado de bidés MEA.

Mercado de bidés: jugadores clave

Algunos de los jugadores clave identificados en el mercado mundial de bidés incluyen:

Kohler Co., Inc.

Roca Sanitario SA

Industrias Caroma Ltda.

AG continuó

Villeroy & Boch AG

Corporación LIXIL USA

brondell inc.

Panasonic Corporación de América

RinseWorks, Inc.

TOTO EE. UU., Inc.

Tecnologías Biolife

