Se estima que el mercado de betacaroteno sintético crecerá a una CAGR moderada durante el período de pronóstico. Tiene una variedad de ventajas para la salud, los ojos y la piel. El betacaroteno, un pigmento vegetal que da colores naranja, rojo, amarillo y otros colores brillantes, tiene una gran capacidad antioxidante. Como resultado, las frutas y verduras ricas en betacaroteno, como las zanahorias, se emplean como nutrición y aditivo en el sector de alimentos y bebidas. El betacaroteno también tiene un alto contenido de vitamina A, que ayuda a estimular el sistema inmunológico y la visión.

Debido a las crecientes preferencias de salud de los consumidores por alimentos de origen natural y normas de eliminación de productos más estrictas y como resultado de la creciente tendencia de “pasar a lo orgánico” y una mayor preferencia de los consumidores por productos naturales, el mercado está creciendo. El consumo excesivo de betacarotenos sintéticos tiene el potencial de dañar la salud y el medio ambiente. El crecimiento del segmento de caroteno natural estará impulsado por reglas estrictas que restringen el uso de adiciones peligrosas y venenosas en las empresas de piensos y alimentos.

Los productos en polvo tienen varias ventajas sobre los productos líquidos, que incluyen un almacenamiento y transporte más sencillos y una vida útil más prolongada, lo que se traduce en un menor riesgo de deterioro. Esto ha resultado en un mayor uso en una variedad de industrias, incluidas las farmacéuticas, cosméticas y otras. Como resultado, la demanda del mercado de betacaroteno en forma de polvo está aumentando. Las soluciones en polvo se usan comúnmente en la creación de aditivos para el procesamiento de alimentos, alimentos para animales y suplementos dietéticos, ya que tienen un menor riesgo de estropearse, son menos costosas y más fáciles de fabricar que las soluciones líquidas. Además, en octubre de 2020, para la venta y distribución de los productos de Nutralliance en Europa del Este, la empresa formó una relación estratégica con Globionic, un proveedor de ingredientes con sede en Rusia.

Cobertura de mercado

El número de mercado disponible para – 2022-2029

Año base- 2022

Período de pronóstico- 2023-2029

Segmentos cubiertos

por formulario

Por fuente

por aplicación

Panorama competitivo: DSM, Lycored, Chr Hansen Holding A/S, BASF SE, Food chem International, entre otros.

Segmentación del mercado de betacaroteno sintético,

Por fuente

Frutas vegetales

Algas

Sintético

Levadura

hongos

bacterias

Otros

por formulario

Polvo

Líquido

por aplicación

Alimentos y Bebidas

productos farmaceuticos

Productos cosméticos

Alimentación animal

Suplementos dietéticos

Mercado de betacaroteno sintético por región

América del norte

Estados Unidos

Canada

Europa

UK

Germany

Spain

France

Italy

Rest of Europe

Asia-Pacific

India

China

Japan

South Korea

Rest of APAC

Rest of The World

Latin America

Middle East & Africa

