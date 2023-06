El mercado mundial de bebidas y alimentos para la salud digestiva se prevé que crezca a una CAGR del 7,4% durante el período de pronóstico. Los consumidores están cambiando cada vez más hacia productos orgánicos y de etiqueta limpia que están hechos de ingredientes naturales, orgánicos y no transgénicos y brindan una nutrición funcional a base de plantas. Los consumidores conscientes de la salud están prestando más atención a la formulación de productos, lo que los inclina hacia bebidas saludables con etiquetas orgánicas y limpias. Los formuladores están respondiendo a estas tendencias ofreciendo bebidas tales como bebidas para la salud digestiva a base de ingredientes naturales. Como resultado, las empresas de la industria de alimentos y bebidas están posicionando bien su producto para satisfacer esta demanda. Por ejemplo, Gist, una bebida espumosa prebiótica elaborada con solo cinco ingredientes botánicos orgánicos certificados, se lanzó en 2021.

Creado con plantas, no con extractos, Gist no contiene azúcar ni edulcorantes y no contiene cafeína. La bebida está disponible en dos sabores distintos, como Manzanilla con Romero y Jengibre con Rooibos. Además, la disponibilidad de alimentos y bebidas para la salud digestiva en varios sabores ha ayudado aún más a impulsar el crecimiento del mercado de bebidas y alimentos para la salud digestiva. Por ejemplo, en julio de 2021, Health-Ade lanzó una versión modernizada de su línea de refrescos prebióticos, Health-Ade Pop, anteriormente conocida como Health-Ade Booch Pop. El refresco mejor para usted presenta nuevos sabores y formulaciones, para un total de 6 opciones, que incluyen Pomegranate Berry, Lemon Lime, Ginger Fizz, Strawberry Vanilla, Apple Snap y Juicy Grape.

Cobertura de mercado

El número de mercado disponible para – 2022-2029

Año base- 2022

Período de pronóstico- 2023-2029

Segmento cubierto-

por ingredientes

Por tipo de producto

Regiones cubiertas-

América del norte

Europa

Asia-Pacífico

Resto del mundo

Panorama competitivo: Kellogg’s Co., Nestlé SA, General Mills Inc., Danone SA e International Flavours & Fragrances Inc.

Informe de mercado Bebidas y alimentos para la salud digestiva por segmento

por ingredientes

Prebióticos

Probióticos

Enzimas alimentarias

Por tipo de producto

Productos lácteos

Panadería y Cereales

Bebidas no alcohólicas

Otros productos

A full Report of Digestive Health Drinks and Food Market is Available

Digestive Health Drinks and Food Market Report by Region

North America

United States

Canada

Europe

UK

Germany

Spain

France

Italy

Rest of Europe

Asia-Pacific

India

China

Japan

South Korea

Rest of APAC

Rest of the World

Latin America

Middle East and Africa

