Se prevé que el mercado de baterías deportivas eléctricas crezca a una CAGR del 5,8% durante el período de pronóstico. Los principales movimientos estratégicos, como asociaciones, colaboraciones y expansión geográfica adoptados por actores clave del mercado como Clarios, Exide Technologies y Crown Battery, entre otros, conducen a un mayor crecimiento del mercado en el próximo año.

Desarrollos recientes

Marzo de 2021: RumbleOn y RideNow anunciaron un acuerdo definitivo para formar la primera experiencia de cliente omnicanal en deportes motorizados en América del Norte, al ofrecer una solución sin igual a los entusiastas de los deportes motorizados. Con la integración de la huella y la marca minorista de RideNow con la plataforma tecnológica de RumbleOn, la compañía llega a más consumidores e impulsa el crecimiento de los ingresos y conduce a una mejor monetización y expansión de márgenes.

Enero de 2022: Britishvolt firmó un memorando de entendimiento con Lotus para suministrar baterías para el nuevo automóvil deportivo eléctrico. Los nuevos autos deportivos eléctricos E-Sports acomodan baterías dispuestas convencionalmente debajo del piso o apiladas detrás de los asientos para imitar un diseño de motor central.

Septiembre de 2020: Polaris ha firmado un acuerdo con Zero Motorcycles para desarrollar conjuntamente productos eléctricos en las categorías de motos de nieve y todoterreno de la empresa con sede en Minneapolis. Además, la asociación exclusiva en vehículos todoterreno (ORV) y motos de nieve es un componente clave de rEV’d up y la estrategia a largo plazo hacia la electrificación de Powersports.

Junio ​​de 2022: Boat Fix anunció el lanzamiento de su dispositivo y aplicación telemáticos Power Sports Protection, en asociación con Outdoor Network. La nueva aplicación brinda atención al cliente en vivo las 24 horas, los 7 días de la semana y una línea de ayuda mecánica gratuita las 24 horas, los 7 días de la semana para los clientes de la red de distribuidores de la red al aire libre: Powersports Plus. La compañía brinda este servicio a vehículos todo terreno y motocicletas y creó la aplicación para una experiencia del cliente más segura y libre de estrés.

Cobertura de mercado

El número de mercado disponible para – 2021-2029

Año base- 2022

Período de pronóstico- 2023-2029

Segmento cubierto-

Por tipo de batería

por voltaje

Por Canales de Distribución

Regiones cubiertas: América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Resto del mundo

Competitive Landscape- Clarios, Exide Technologies, and Crown Battery, among others.

Power Sports Batteries Market Report by Segment

By Battery Type

Conventional Batteries

Absorbent Glass Mat (AGM) Batteries

Lithium Batteries

By Voltage

6V

12V

24V

36V

48V

By Distribution Channels

OEM

Aftermarket

Power Sports Batteries Market Report by Region

North America

United States

Canada

Europe

UK

Germany

Spain

France

Italy

Rest of Europe

Asia-Pacific

India

China

Japan

South Korea

Rest of APAC

Rest of the World

Latin America

Middle East and Africa

Company Profiles

Clarios

Crown Battery

Discover Battery

East Penn Manufacturing Co., Inc.

EnerSys

Exide Technologies.

Fullriver Battery

Go Power!

GS Yuasa Corp.

Harris Battery

Interstate Batteries

Lifeline Batteries Inc.

Midac S.P.A.

Samauto S.P.A.

Scorpion Battery Inc.

Trojan Battery Company LLC

S. Battery Manufacturing Co.

