El mercado de barras colectoras laminadas aumentará en 4.750.742,74 mil dólares con una tasa compuesta anual creciente del 6,2% para 2030

Un excelente informe de mercado de Barras colectoras laminadas ofrece un estudio exhaustivo sobre la capacidad de producción, el consumo, la importación y la exportación para las principales regiones del mundo.

Data Bridge Market Research analiza que se espera que el mercado mundial de barras colectoras laminadas alcance los 4.750.742,74 mil dólares estadounidenses para 2030, con una tasa compuesta anual del 6,2% durante el período previsto. El informe del mercado global de barras colectoras laminadas también cubre de manera integral el análisis de precios, el análisis de patentes y los avances tecnológicos.

Dinámica del mercado global de barras colectoras laminadas

Conductores

Creciente demanda de vehículos eléctricos en todo el mundo

Los vehículos eléctricos (EV) están diseñados para ser una tecnología prometedora para el transporte sostenible con cero emisiones de carbono, bajo nivel de ruido y alta eficiencia. Además, los vehículos eléctricos evolucionaron en el siglo XIX, pero debido a la falta de avances tecnológicos, los motores de combustión interna tuvieron una gran demanda en comparación con los vehículos eléctricos. Durante el siglo XX, los avances tecnológicos se impulsaron año tras año, dando lugar a desarrollos e innovaciones que han ayudado a remodelar los vehículos eléctricos.

Oportunidad

Aumento de la demanda de electrificación

El creciente enfoque de la mayoría de los fabricantes industriales en la sostenibilidad está avanzando hacia la electrificación de flotas, procesos y espacios industriales, en línea con la transición energética más amplia en toda la economía. La creciente demanda de electrificación está creciendo en todo el mundo debido a varios factores, incluido el mayor consumo de electricidad y la reducción de las emisiones de dióxido de carbono, que descarbonizaron la economía y mitigaron el cambio climático. El gobierno también está ayudando a proporcionar electricidad en zonas rurales o conectarse al programa de ciudades inteligentes.

Los actores clave que operan en el mercado de barras colectoras laminadas incluyen:

RYODEN KASEI CO., LTD., Rittal GmbH & Co. KG, Suzhou West Deane New Power Electric Co., Ltd (WDI), Eaton, EMS Elektro Metall Schwanenmühle GmbH, Baknor, espbus.com, Jans Copper Private Limited, Power Solutions Group, Segue Electronics, Inc., Shanghai Eagtop Electronic Technology Co., Ltd., Assemblage Paro Inc., ABB, Sun.King Technology Group Limited, Storm Power Components, MERSEN PROPERTY, Raychem RPG Private Limited., Rogers Corporation, Zhejiang RHI Electric Co., Ltd y SISTEMAS DE INTERCONEXIÓN GLOBAL AMPHENOL

Desarrollos recientes

En septiembre de 2022, Molex anunció la ampliación de su planta de fabricación en Vietnam. Esta expansión ayudará a respaldar la creciente demanda de sus productos que se utilizan en muchas aplicaciones diferentes, lo que ayudará a la empresa a ofrecer 200 nuevos puestos de trabajo y gestionar la demanda y oferta del producto en el mercado acelerando las instalaciones de fabricación del producto.

En marzo de 2021, Rittal GmbH & Co. KG anunció la asociación con Stulz para proporcionar infraestructura, consultoría, soporte y servicios de centro de datos a medida. Esta asociación ha asegurado el crecimiento del negocio de los sistemas de distribución de energía, lo que mejoró el crecimiento de los ingresos de la empresa.

Segmentaciones del mercado Barra colectora laminada:

Conductor

Cobre

Aluminio

Peso sabio

Más de 1 kilo

Menos de 1 kilo

Forma sabia

Rectángulo

Chaflán

Longitud

Menos de 1 millón

1M a 2M

2M a 3M

Más de 3 millones

Material de aislamiento

Recubrimiento en polvo epoxi

Película de poliéster

Película de poliimida

Fibra resistente al calor

Resina de poliester

Película PVF

Enchapado

Estaño

Níquel

Plata

Potencia nominal

Potencia media

Alto Voltaje

Baja potencia

Usuario final

Potencia energética

Transporte

Fabricación

Telecomunicaciones

Militar y aeroespacial

Utilidades

Automotor

Metales y Minería

Residencial

Otros

Análisis a nivel de país del mercado de barras colectoras laminadas

Los países cubiertos en el informe del mercado mundial de barras colectoras laminadas son EE. UU., Canadá y México, China, Japón, Corea del Sur, Taiwán, India, Australia, Singapur, Malasia, Nueva Zelanda, Indonesia, Filipinas, Tailandia, Vietnam y el resto de Asia-Pacífico, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Rusia, España, Turquía, Países Bajos, Suiza, Bélgica, Polonia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia y resto de Europa, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Qatar, Egipto, Bahréin, Kuwait, Sudáfrica, Omán y el resto de Oriente Medio y África.

Asia-Pacífico domina a nivel mundial, particularmente en naciones como China e India; El sector industrial se está expandiendo significativamente en toda Asia-Pacífico. Como resultado, el mercado se está expandiendo debido a la creciente demanda de barras colectoras laminadas en sectores como la fabricación de automóviles eléctricos, centros de datos y generación de energía.

La sección de región del informe también proporciona factores individuales que impactan el mercado y cambios en la regulación del mercado que impactan las tendencias actuales y futuras del mercado. Los puntos de datos como el análisis de la cadena de valor ascendente y descendente, las tendencias técnicas y el análisis de las cinco fuerzas de Porter y los estudios de casos son algunos de los indicadores que se utilizan para pronosticar el escenario del mercado para países individuales. Además, se consideran la presencia y disponibilidad de marcas globales y los desafíos que enfrentan debido a la competencia grande o escasa de marcas locales y nacionales, el impacto de los aranceles internos y las rutas comerciales, al tiempo que se proporciona un análisis de pronóstico de los datos de la región.

