Se estima que el mercado de automatización de fábricas de Asia-Pacífico crecerá significativamente durante el período de pronóstico. El mercado está impulsado por la creciente adopción de la colaboración humano-robot en el sector de la fabricación y la creciente demanda de dispositivos conectados en el sector industrial. Además, el avance en la electrónica de consumo, el aumento de las ventas de automóviles y el crecimiento significativo de las principales economías, como China, India, Japón y Corea del Sur, impulsarán el crecimiento de la automatización en la fabricación en estas industrias en la región.

El mercado de Asia-Pacífico para la automatización de fábricas se clasifica además en función de los componentes, los sistemas de control y la industria. Según el componente, el mercado se clasifica en robots industriales, visión artificial, interfaz hombre-máquina (HMI), sensores, válvulas de control y otros. Se prevé que el segmento de robots industriales tenga un crecimiento considerable en el mercado de Asia-Pacífico. En función de los sistemas de control, el mercado de automatización de fábricas de Asia-Pacífico se segmenta aún más en controladores lógicos programables (PLC), sistemas de control distribuido (DCS), sistema de control de supervisión y adquisición de datos (SCADA), sistema de ejecución de fabricación (MES) y otros. (Gestión del ciclo de vida del producto). El segmento DCS tuvo una participación de mercado significativa en el mercado de automatización de fábricas de Asia-Pacífico. Sobre la base de la industria, el mercado se segrega aún más en automoción, aeroespacial y defensa, petróleo y gas, productos químicos, alimentos y bebidas, atención sanitaria y otros. Según la geografía, el mercado de automatización de fábricas de Asia-Pacífico está aún más segregado en China, India, Japón y el resto de Asia-Pacífico. Se prevé que China tenga una participación considerable en el mercado de automatización de fábricas de Asia-Pacífico.

Segmentación del mercado de automatización de fábricas de Asia-Pacífico

por componente

Robots industriales

Visión de máquina

Interfaz hombre-máquina (HMI)

Sensores

Válvulas de control

Otros (instrumentos de campo)

Por Sistemas de Control

Controladores lógicos programables (PLC)

Sistemas de Control Distribuido (DCS)

Sistema de Supervisión, Control y Adquisición de Datos (SCADA)

Sistema de Ejecución de Manufactura (MES)

Otros (Gestión del ciclo de vida del producto)

Por industria

Automotor

Aeroespacial

Gas de petróleo

Químico

Alimentos y Bebidas

Cuidado de la salud

Otros (Minería y Electrónica)

Análisis Regional

Porcelana

India

Japón

Resto de Asia-Pacífico

Perfiles de la empresa

ABB Ltda.

Descripción general

ABB Ltd. en el mercado de automatización de fábricas de Asia-Pacífico

Desarrollos recientes

Fuji Electric Co., Ltd.

Fanuc Corp.

empresa electrica general

Honeywell Internacional Inc.

Hitachi, Ltda.

mitsubishi electric corp.

Corporación Omron.

Rockwell Automation, Inc.

Siemens AG

Schneider Electric SE

Instrumentos WIKA India Pvt. Limitado.

Corporación Eléctrica de Yokogawa.

