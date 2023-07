El mercado global de atún enlatadoSe prevé que crezca a una CAGR considerable del 4,5% durante el período de pronóstico (2023-2030). El mercado del atún enlatado está impulsado por el lanzamiento de nuevas series de productos en el dominio del atún enlatado. Por ejemplo, en mayo de 2023, la empresa alemana Deutsche See lanzó nuevos productos de atún enlatado certificados por el Marine Stewardship Council, incluido el atún en aceite de girasol en dos tamaños diferentes. Además, en abril de 2023, Thai Union abrió una nueva tienda de fábrica en Peniche, Portugal, a través de su subsidiaria European Seafood Investment Portugal (ESIP) para vender una nueva línea de ensaladas de atún dirigidas al mercado nacional. El punto de venta minorista venderá “Peniche Can by Thai Union”, una nueva gama de productos de la marca. La tienda, denominada Peniche Can Store para alinearse con la marca, será una extensión minorista de las instalaciones de producción de ESIP en Peniche y venderá Peniche Can Surf, una selección de ensaladas de atún. Según Thai Union, la nueva marca se creó como una “reverencia a la herencia pesquera de Peniche” y su comunidad de surfistas. La marca incluye una gama de ensaladas que incluye tres productos: atún, bulgur y verduras; atún, frijoles rojos y vegetales mixtos; y ensalada de pasta de atún con tomates, aceitunas verdes y salsa de tomate y hierbas. La nueva línea de marca también estará disponible para su compra en línea para clientes en Portugal.

Aparte de esto, en abril de 2021, Waitrose lanzó el primer atún blanco y aleta amarilla del Reino Unido. Waitrose es una cadena de supermercados con sede en el Reino Unido. El producto lanzado ha sido certificado bajo el conocido estándar Marine Stewardship Council (MSC). La empresa ha invertido alrededor de 10 años para introducir productos certificados en el mercado, junto con el apoyo del gobierno local, proveedores y ONG.

Cobertura de mercado

El número de mercado disponible para – 2022-2030

Año base- 2022

Período de pronóstico- 2023-2030

Segmento cubierto-

Por tipo de producto

Por Canal de Distribución

Regiones cubiertas-

América del norte

Europa

Asia-Pacífico

Resto del mundo

Panorama competitivo: incluye Frinsa del Noroeste SA, Thai Union Group PCL, Bumble Bee Foods LLC, Century Pacific Food Inc., Jealsa Corp., entre otros.

Segmento de informe de mercado de atún enlatado

Por tipo de producto

listado

aleta amarilla

Por Canal de Distribución

Hipermercado y Supermercado

Tiendas especializadas

En línea

Segmento de informe de mercado de atún enlatado por región

América del norte

Estados Unidos

Canada

Europa

Reino Unido

Alemania

España

Francia

Italia

El resto de Europa

Asia-Pacífico

India

Porcelana

Japón

Corea del Sur

Resto de APAC

Resto del mundo

América Latina

Oriente Medio y África

Perfiles de la empresa

atún americano inc.

Bumble Bee Alimentos LLC

Century Pacific Food Inc.

Frinsa del Noroeste S.A.

Grupo Calvo

Corporación Jealsa

Marcas del océano

Varios atún indonesio

PLC del grupo de la unión tailandesa

alimentos salvajes del planeta inc.

