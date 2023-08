Mercado de Asistencia Virtual Inteligentese espera que crezca a una CAGR significativa durante el período de pronóstico. Un asistente virtual inteligente (SVA) es una pieza de software creada utilizando inteligencia artificial. Estimula o produce respuestas que son comparables a las que se ven en las interacciones humanas y realiza ciertos trabajos como el servicio al cliente. El aprendizaje automático, las redes neuronales profundas y otros avances en la tecnología de inteligencia artificial han resultado en el uso generalizado de asistentes virtuales en todos los sectores verticales de la industria. La tecnología de inteligencia integrada en estos sistemas sugiere que pueden comprender, razonar y aprender. Estos tres componentes son los más importantes para simular la capacidad de un agente de atención al cliente para responder consultas. Para ayudar a los usuarios a completar sus tareas, los sistemas SVA emplean una variedad de modalidades de interacción, que incluyen texto a texto, voz a texto,

Al reducir los esfuerzos de servicio al cliente, un asistente virtual inteligente aumenta los ingresos corporativos. También disminuye la cantidad de tráfico de chat en vivo, brinda respuestas rápidas y ahorra tiempo. SVA también recopila datos y análisis de consumidores, conversaciones y resultados de encuestas de satisfacción del cliente, lo que ayuda a las empresas a mejorar la comunicación entre el cliente y la empresa.

Los asistentes virtuales inteligentes son los avatares digitales más inteligentes y parecidos a los humanos, capaces de leer, comprender y responder a las preguntas de los consumidores en línea en tiempo real. Al proporcionar una mejor respuesta a las consultas de los clientes mediante SVA, inevitablemente se reducen los costos de personal para las empresas. Las empresas a gran escala ya utilizan asistentes virtuales inteligentes porque ayudan a reducir los costos de configuración de la infraestructura. Como resultado, la rentabilidad de SVA es un elemento importante que impulsa su rápida aceptación en las empresas, lo que a su vez respalda el crecimiento del mercado mundial de asistentes virtuales inteligentes.

Uno de los principales factores de crecimiento del mercado global de asistentes virtuales inteligentes es el aumento en el uso de teléfonos inteligentes. Con la creciente popularidad de los teléfonos inteligentes, los fabricantes intentan incluir características innovadoras y distintivas en sus productos para atraer a más clientes. Las aplicaciones habilitadas para SVA y el rendimiento mejorado se encuentran entre las mejoras más destacadas. En comparación con tecnologías más antiguas, la asistencia virtual inteligente ofrece comodidad y otros beneficios, como el reconocimiento de voz, la comprensión del lenguaje natural y el costo.

Para solicitar una muestra de nuestro informe sobre el mercado de asistencia virtual inteligente : https://www.omrglobal.com/request-sample/smart-virtual-assistance-market

Cobertura de mercado

El número de mercado disponible para – 2022-2030

Año base- 2022

Período de pronóstico- 2023-2030

Segmento cubierto-

por producto

Por interfaz de usuario

Por usuario final

Panorama competitivo: Alphabet INC., Amazon INC., Apple INC., Artificial Solutions, Egain Corporation, International Business Machines Corporation y Nuance Communications, INC., entre otros.

Un informe completo del mercado de asistencia virtual inteligente está disponible en https://www.omrglobal.com/industry-reports/smart-virtual-assistance-market

Informe de mercado de asistencia virtual inteligente

por producto

bot conversacional

Altavoz inteligente

Por interfaz de usuario

Texto a texto

Texto a voz

Reconocimiento automático de voz

Por usuario final

para chatbots

Minorista

Cuidado de la salud

BFSI

telecomunicaciones

Viajar

Hospitalidad

Para altavoz inteligente

Personal

Comercial

Análisis Regional

América del norte

Estados Unidos

Canada

Europa

Reino Unido

Alemania

España

Francia

Italia

El resto de Europa

Asia-Pacífico

India

Porcelana

Japón

Corea del Sur

Resto de APAC

Resto del mundo

América Latina

Oriente Medio y África

Razones para comprar con nosotros –

Cubrimos más de 15 industrias principales, segmentadas en más de 90 sectores. Más de 120 países son para el análisis. Más de 100 fuentes de datos pagadas extraídas para la investigación. Nuestros analistas de investigación expertos responden todas sus preguntas antes y después de comprar su informe.

Para obtener más datos personalizados, solicite la personalización de informes @ https://www.omrglobal.com/report-customization/smart-virtual-assistance-market

Acerca de la investigación de mercado de Orion

Orion Market Research (OMR) es una empresa de consultoría e investigación de mercado conocida por sus informes nítidos y concisos. La empresa cuenta con un experimentado equipo de analistas y consultores. OMR ofrece informes de investigación sindicados de calidad, informes de investigación personalizados, consultoría y otros servicios basados ​​en la investigación. La empresa también ofrece servicios de Marketing Digital a través de su subsidiaria OMR Digital y Desarrollo de Software y Servicios de Consultoría a través de otra subsidiaria Encanto Technologies .

Contacto con los medios:

Nombre de la empresa: Orion Market Research

Persona de contacto: Sr. Anurag Tiwari

Correo electrónico: [email protected]

Número de contacto: +91 7803040404