Un informe publicado recientemente sobre ” Mercado de equipaje de cuero : análisis de la industria global (2012 – 2016) y pronóstico (2017 – 2023) “, ofrece información exclusiva a los lectores sobre las tendencias recientes y la dinámica del mercado de equipaje y artículos de cuero. El informe revela varios tipos de productos que utilizan los fabricantes en la industria del equipaje, textil y electrónica.

Este informe ofrece información sobre los factores que contribuyen positivamente al crecimiento del mercado mundial de equipaje y artículos de cuero, junto con varias tendencias que se espera que afecten la dinámica futura y actual del mercado. Se espera que el mercado mundial de artículos y equipaje de cuero se segmente según el tipo de producto, el tipo de género, el tipo de distribución y la región.

Se espera que el mercado mundial de equipaje y artículos de cuero experimente un crecimiento moderado atribuido a la creciente necesidad de productos de equipaje resistentes al agua y al polvo. Además, se espera que el creciente número de viajeros debido a viajes de negocios y expediciones tenga un impacto positivo en el crecimiento del mercado mundial de equipaje y artículos de cuero durante el período previsto.

Además, se prevé que la creciente necesidad de ropa abrigada y protectora entre los consumidores de los países fríos acelere la demanda de cuero en la industria textil. Los productos electrónicos pueden estar expuestos a la contaminación del agua o al fuego. Se espera que la creciente necesidad de productos de equipaje de protección para los productos electrónicos impulse la demanda de cuero entre los fabricantes de productos electrónicos.

Según un informe publicado recientemente por Persistence Market Research, se espera que el mercado mundial de artículos de equipaje de cuero registre una CAGR moderada durante el período previsto, 2017 – 2023. En términos de ingresos, se espera que el mercado mundial de artículos y equipaje de cuero represente un valor de más de US $ 525 mil millones para fines de 2023.

Jugadores del mercado

Los actores clave en el mercado global de artículos y equipaje de cuero son Christian Dior SE, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, Kering SA, Hermès International SCA, Prada SpA, VIP Industries Ltd., Knoll, Inc., Samsonite International SA y Delsey Luggage Inc. .

El informe ofrece información sobre varios tipos de productos que se espera que tengan un impacto en el crecimiento del mercado mundial de artículos y equipaje de cuero. El auge de los viajes debido a expediciones y viajes de negocios ha llevado a un aumento en la demanda de bolsas de viaje. Atribuido al aumento de expediciones y viajes de negocios, se prevé que el segmento de bolsas de viaje, entre otros tipos de productos, experimente un crecimiento relativamente alto en términos de ingresos.

Además, la creciente necesidad de bolsos para el uso diario ha acelerado la demanda de bolsos informales en todo el mundo. Se espera que el segmento de bolsos informales, en comparación con otros tipos de productos, experimente el segundo mayor crecimiento de ingresos en el mercado global. Por región, se prevé que América del Norte represente el mercado más grande de equipaje y artículos de cuero a nivel mundial.

La siguiente sección ofrece información sobre el tipo de género que se espera que afecte el crecimiento del mercado global de equipaje y artículos de cuero. Se pronostica que la demanda de bolsos y productos de cuero seguirá siendo relativamente alta entre las mujeres. En términos de ingresos, se espera que el segmento de mujeres en comparación con otros tipos de género registre un crecimiento relativamente alto en el mercado global. Además, se espera que el aumento de la demanda de chaquetas, calzado y bolsos para dispositivos electrónicos represente una demanda considerable entre los hombres. Se espera que el segmento de hombres en el mercado global represente el segundo mayor crecimiento en términos de ingresos.

En la sección final, el informe ofrece información sobre los canales de distribución que están afectando el crecimiento del mercado global de artículos y equipaje de cuero. Se espera que las ventas de equipaje y artículos de cuero generen ingresos relativamente altos a través del segmento de tiendas minoristas en el mercado global. Sin embargo, se espera que el segmento de tiendas en línea represente la CAGR más alta en el mercado global durante el período previsto.

Segmentación de mercado

Región América del norte

América Latina

Europa

Japón

APELAR

COSA tipo de producto Bolsas de viaje

Bolsos casuales

Bolsas de negocios

Monederos, carteras y cinturones Accesorios

Accesorios de calzado

Pulseras de cuero Accesorios

Accesorios para el cuello

Accesorios para guantes Género Hombres

Mujer

Unisexo Canal de distribución Tiendas en línea

Tiendas minoristas

Otros

